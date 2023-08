Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic é a mais bem classificada em mais especialidades do que qualquer outro hospital e foi reconhecida como membro do quadro de honra de acordo com as classificações de “Melhores Hospitais” de 2023-2024 da U.S. News & World Report.

Embora a U.S News não mais classifique numericamente os hospitais no seu quadro de honra, ela continuará a publicar a lista dos melhores hospitais da nação. A Mayo Clinic, em Rochester, está na lista desde a sua primeira publicação em 1990.

“Estamos honrados pela Mayo Clinic ter recebido mais uma vez a classificação máxima entre os hospitais com mais especialidades”, afirma o Dr. Gianrico Farrugia, presidente e CEO da Mayo Clinic. “Nossa equipe trabalha incansavelmente para oferecer o mais alto nível de cuidados para cada paciente da Mayo Clinic. O reconhecimento de hoje é uma evidência para a equipe de seu compromisso diário de oferecer esperança e cura para quem precisa. Também é uma evidência de sua criatividade, engenhosidade e motivação de criar o futuro para os cuidados em saúde.”

A U.S. News continua a classificar os hospitais regionalmente nos estados e nas maiores áreas metropolitanas. Mais uma vez, a Mayo Clinic está na primeira posição em Minnesota, Arizona e Flórida, além de ser o primeiro hospital nas áreas metropolitanas de Phoenix e Jacksonville. O Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Eau Claire, Wisconsin, foi reconhecido como o “Melhor Hospital Regional” no noroeste do estado.

O quadro de honra dos “Melhores Hospitais” da U.S. News & World Report continua a destacar os hospitais com as pontuações gerais combinadas mais altas em 15 especialidades médicas e cirúrgicas e 21 procedimentos e condições comuns. Os hospitais são avaliados em fatores como experiência do paciente, equipe de enfermagem, tecnologia avançada, atendimento ao paciente, reputação com outros especialistas e sobrevivência.

“A Mayo Clinic é a única organização de cuidados de saúde consistentemente classificada como o primeiro provedor em todo o território nacional”, afirma o Dr. Sean Dowdy, diretor de gestão de valor de mercado da Mayo Clinic. “A classificação máxima da Mayo Clinic em diversas organizações que destacam a qualidade em cuidados de saúde demonstra o profundo comprometimento da equipe da Mayo Clinic em oferecer cuidados de alta qualidade e com empatia.”

A jornada global de esperança e cura da Mayo Clinic começou em 1864 como um consultório com um único médico. Atualmente, a missão da Mayo Clinic permanece inabalável, com uma equipe de mais de 78 mil membros prestando atendimento especializado e com compaixão a mais de 1,3 milhão de pacientes de todos os estados dos EUA e 130 países a cada ano.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.