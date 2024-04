COMUNICADO DE IMPRENSA

1 de abril de 2024

Estudo documenta segurança e melhorias da terapia com células-tronco para lesões na medula espinhalrelata

ROCHESTER, Minnesota — Um estudo da Mayo Clinic mostra que as células-tronco derivadas da própria gordura dos pacientes são seguras e podem melhorar a sensação e o movimento após lesões traumáticas na medula espinhal. As descobertas do ensaio clínico de fase 1 foram apresentadas na Nature Communications. Os resultados dessa pesquisa inicial trazem insights sobre o potencial da terapia celular para pessoas que vivem com paralisia e lesões na medula espinhal que têm opções extremamente limitadas de melhoria da função.

No estudo com 10 adultos, a equipe de pesquisa observou que sete participantes mostraram melhorias com base na Escala de Comprometimento da ASIA (American Spinal Injury Association em inglês). As melhorias incluíram aumento da sensibilidade no teste com picada de agulha e toque leve, aumento da força em grupos motores musculares e recuperação da contração anal voluntária, que auxilia na função intestinal. A escala possui cinco níveis, que vão desde a perda completa da função até a função normal. Dos sete participantes que apresentaram melhoria, cada um subiu pelo menos um nível na escala ASIA. Três pacientes do estudo não tiveram resposta, ou seja, não melhoraram, mas também não pioraram.

“Este estudo documenta a segurança e o benefício potencial das células-tronco e da medicina regenerativa”, disse Mohamad Bydon, M.D., um neurocirurgião da Mayo Clinic e primeiro autor do estudo. “A lesão na medula espinhal é uma condição complexa. Pesquisas futuras podem mostrar se as células-tronco combinadas com outras terapias podem fazer parte de um novo paradigma de tratamento que melhora os resultados dos pacientes.”

Não foram notificados eventos adversos graves após o tratamento com células-tronco. Os efeitos colaterais mais comumente relatados foram dor de cabeça e dor musculoesquelética resolvidas com medicamentos sem receita.

Além de avaliar a segurança, esse ensaio clínico de fase 1 teve um desfecho secundário de avaliação de alterações na função motora e sensorial. Os autores observam que os resultados motores e sensoriais devem ser interpretados com cautela, devido aos limites dos estudos de fase 1. Pesquisas adicionais estão em andamento com um grupo maior de participantes para avaliar ainda mais os riscos e os benefícios.

Os dados completos sobre os 10 pacientes vêm após um relato de caso de 2019 que destacou a experiência do primeiro participante do estudo que demonstrou melhora significativa na função motora e sensorial.

O mecanismo de ação das células-tronco não é totalmente compreendido

No ensaio clínico multidisciplinar, os participantes tinham lesões medulares decorrentes de acidentes automobilísticos, quedas, entre outras causas. Seis tiveram lesões no pescoço e quatro tiveram lesões nas costas. A idade dos participantes variou de 18 a 65 anos.

As células-tronco dos participantes foram coletadas retirando uma pequena quantidade de gordura de uma incisão de 1 a 2 polegadas no abdômen ou na coxa. Durante quatro semanas, as células foram expandidas em laboratório para 100 milhões de células e, em seguida, injetadas na espinha lombar dos pacientes, na parte inferior das costas. Ao longo de dois anos, cada participante do estudo foi avaliado 10 vezes na Mayo Clinic.

Embora se entenda que as células-tronco se movem em direção às áreas de inflamação (neste caso, a lesão é na medula espinhal), o mecanismo de interação das células com a medula espinhal não é totalmente compreendido, diz o Dr. Bydon. Como parte do estudo, os pesquisadores analisaram mudanças nas ressonâncias magnéticas e no líquido cefalorraquidiano dos participantes, bem como nas respostas à dor, pressão e outras sensações. Os pesquisadores buscam pistas para identificar processos de lesão em nível celular e caminhos para regeneração e cura potenciais.

A medula espinhal tem capacidade limitada de reparar suas células ou gerar novas. Os pacientes normalmente experimentam a maior parte da recuperação nos primeiros seis a 12 meses após a ocorrência das lesões. A melhora geralmente se interrompe 12 a 24 meses após a lesão. No estudo, um paciente com lesão da coluna cervical recebeu células estaminais 22 meses depois da lesão, com melhoria de um nível na escala ASIA após o tratamento.

Dois dos três pacientes com lesões completas da espinha torácica (ou seja, não tinham sensibilidade ou movimento abaixo da lesão entre a base do pescoço e o meio das costas) subiram dois níveis na escala ASIA após o tratamento. Cada um deles recuperou um pouco de sensação e um pouco de controle de movimentos abaixo do nível da lesão. Com base na compreensão dos pesquisadores sobre a lesão traumática da medula espinhal torácica, esperava-se que apenas cinco por cento das pessoas com uma lesão completa recuperariam qualquer sensação ou movimento.

“Na lesão da medula espinhal, mesmo uma leve melhora pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida do paciente”, disse o Dr. Bydon.

A pesquisa sobre células-tronco para lesões na medula espinhal prossegue

As células-tronco são usadas principalmente em pesquisas nos EUA, e o tratamento com células-tronco derivadas de gordura para lesão na medula espinhal é considerado experimental pela FDA (Food and Drug Administration em inglês).

Entre 250.000 e 500.000 pessoas em todo o mundo sofrem uma lesão na medula espinhal por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Um próximo passo importante seria avaliar a eficácia das terapias com células-tronco em subconjuntos de pacientes que mais se beneficiariam, diz Dr. Bydon. A pesquisa continua com um ensaio maior e controlado que designa aleatoriamente pacientes para receber o tratamento com células-tronco ou um placebo sem células-tronco.

“Por anos, o tratamento da lesão medular foi limitado a cuidados de apoio, mais especificamente cirurgia de estabilização e fisioterapia”, disse o Dr. Bydon. “Muitos livros didáticos históricos afirmam que essa condição não melhora. Nos últimos anos, temos visto descobertas da comunidade médica e científica que desafiam as suposições anteriores. Essa pesquisa é um passo à frente em direção ao objetivo final de melhorar os tratamentos para os pacientes.”

Dr. Bydon é o professor de neurocirurgia de Charles B. e Ann L. Essa pesquisa foi possível com o apoio de Leonard A. Lauder, C and A Johnson Family Foundation, The Park Foundation, Sanger Family Foundation, Eileen R.B. e Steve D. Scheel, Schultz Family Foundation, entre outros generosos benfeitores da Mayo Clinic. A pesquisa é parcialmente financiada por uma bolsa da Mayo Clinic chamada Transform the Practice.

Leia o estudo para acessar uma lista completa de autores, divulgações e financiamento.

