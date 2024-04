Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic foi recentemente reconhecida pela Healthgrades pelo seu compromisso com o atendimento excepcional ao paciente. A Healthgrades é um recurso online para os pacientes encontrarem informações sobre médicos e hospitais.

A Healthgrades reconheceu mais de 830 hospitais nacionais com o Prêmio de Excelência na Experiência do Paciente em 2024 e o Prêmio de Excelência em Segurança do Paciente. A Mayo Clinic na Flórida, a Mayo Clinic em Rochester e o Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Mankato, Minnesota, estavam entre os 79 hospitais que receberam ambos os prêmios.

O Prêmio de Excelência na Experiência do Paciente reconhece as unidades de saúde que se destacam na promoção de uma comunicação clara e compassiva com os pacientes e seus familiares.

Os hospitais que recebem o Prêmio de Excelência em Segurança do Paciente estão entre os 10% mais importantes a nível nacional pelo seus compromissos com a segurança do paciente.

Aqui estão os vencedores do prêmio da Mayo Clinic:

Prêmio de Excelência na Experiência do Paciente

Mayo Clinic no Arizona.

Mayo Clinic em Rochester.

Mayo Clinic na Flórida.

Sistema de Saúde da Mayo Clinic em LaCrosse.

Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Eau Claire.

Mayo Clinic em Mankato.

Prêmio de Excelência em Segurança do Paciente

Mayo Clinic em Rochester.

Mayo Clinic na Flórida.

Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Austin e Albert Lea.

Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Mankato.

Foco no cuidado centrado no paciente

O reconhecimento do Prêmio de Excelência na Experiência do Paciente é baseado em dados de pesquisa de pacientes divulgados em novembro de 2023 pelos Centros de Serviços para Assistência Médica e Medicaid, cobrindo pacientes com alta entre os dias 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

Essa conquista se reflete na qualidade das interações entre médicos, enfermeiros e pacientes, bem como no compromisso de compreender e satisfazer as necessidades dos pacientes ao longo de sua jornada nos cuidados com a saúde.

Compromisso com a segurança

O reconhecimento do Prêmio de Excelência em Segurança do Paciente baseia-se em uma análise com 13 indicadores de segurança do paciente medidos através de dados MedPAR entre 2020 e 2022, incluindo:

Quedas hospitalares que resultaram em fraturas do quadril.

Pulmão colapsado devido a um procedimento ou cirurgia realizado dentro ou ao redor do tórax.

Úlceras de pressão ou escaras adquiridas no hospital.

Infecções na corrente sanguínea relacionadas ao cateter.

Muitas agências avaliam a qualidade nos cuidados com a saúde, e a Mayo Clinic é a única organização de saúde que está consistentemente classificada entre as principais organizações de saúde em todo o país, independentemente do parâmetro de qualidade utilizado.

Sobre A Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.