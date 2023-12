ESTIMADA MAYO CLINIC: Tenho 41 anos e fui informada em minha última consulta de saúde da mulher que estava na perimenopausa. O que isso significa exatamente? Não tenho nenhum sintoma. O que deve acontecer daqui para frente? Há algo que eu deveria fazer para me preparar?

RESPOSTA: A perimenopausa está relacionada com o período de vida onde o corpo começa a fazer a transição natural para a menopausa, marcando o final dos anos reprodutivos. A perimenopausa pode começar já em meados dos 30 anos. Conforme a pessoa passa pela perimenopausa, a produção de estrogênio do corpo, o principal hormônio feminino, aumenta e diminui. Essas flutuações podem provocar sintomas como menstruações irregulares, ondas de calor e secura vaginal. Após 12 meses consecutivos sem menstruação, a pessoa faz oficialmente a transição da perimenopausa para a menopausa. A menopausa pode acontecer entre os 40 e 50 anos, mas a média de idade é 51 anos.

A perimenopausa é uma mudança biológica natural. Como os sintomas podem ir e vir, muitas mulheres sentem que estão em uma montanha-russa emocional. Ainda que nem todas as mulheres experimentem todos os sintomas, o mais comum é que os problemas relatados incluam doenças comuns que as mulheres talvez não percebam que estejam associadas com a menopausa. É importante saber que isso é normal. Isso ajuda a entender melhor os detalhes sobre os sintomas vivenciados.

Ondas de calor e problemas com o sono

Quando as ondas de calor acontecem, a pessoa pode sentir uma sensação súbita de fogacho ou calor, mais frequentemente na parte superior do corpo, ao redor do rosto e pescoço. Isso pode fazer com que o rosto fique vermelho, ruborizado e a pessoa pode começar a suar. As ondas de calor também podem acontecer durante o sono. Esses “suores noturnos” podem prejudicar uma boa noite de sono.

Mudanças de humor

As mudanças de humor são comuns e podem incluir irritabilidade, fadiga, tristeza ou ansiedade. Essas oscilações de humor podem ser resultado do declínio nos níveis de estrogênio. A depressão também é um efeito colateral comum da menopausa. É importante que a pessoa compartilhe as sensações e as mudanças de humor com um profissional de saúde.

Falta de memória

Durante a perimenopausa, a pessoa poderá começar a notar alguma dificuldade com a memória e concentração. Ela poderá ter dificuldade para memorizar coisas simples, como se lembrar de onde as chaves foram guardadas ou por que entrou em um cômodo. Às vezes, isso é conhecido como “confusão ou névoa mental” e é muito comum. Recebo com frequência as preocupações de mulheres que expressam que isso poderia ser um sinal precoce de demência, o que não é normalmente o caso. Muitos estudos estão demonstrando que a confusão ou névoa mental associada com a menopausa ocorre temporariamente, e as funções cognitivas retornam. A confusão ou névoa mental pode ser resultado da falta de sono ou descanso adequado. Quando o sono melhora, presenciamos com frequência as melhoras da memória também.

Ganho de peso

Muitas vezes as mulheres percebem que estão comendo e praticando exercícios físicos da mesma forma, mas de repente estão ganhando peso. É comum que as mulheres percebam ganho de peso durante a transição da perimenopausa para a menopausa, principalmente na região abdominal. Alterações no metabolismo e perda muscular costumam causar isso à medida que envelhecemos. O ganho de peso pode afetar seriamente a saúde, portanto, agora é um período importante para adotar os hábitos de um estilo de vida saudável.

Próximas etapas

Assim como foi dito, considerando que nem todas as mulheres sofrerão com os mesmos sintomas, ou com a mesma intensidade, a perimenopausa é o momento perfeito para elaborar um plano de controle em relação às mudanças que estão acontecendo e que acontecerão. Existem muitos livros e recursos disponíveis on-line também. Pode ser útil ler esse material e usá-lo para entrar em contato com outras pessoas.

Durante a menopausa, o risco de desenvolver certas doenças e problemas aumenta, entre eles doença cardíaca, osteoporose e infecções no trato urinário. É possível fazer muitas coisas para aliviar os sintomas e proteger sua saúde.

Observe se os hábitos de um estilo de vida saudável estão sendo incorporados em sua rotina, incluindo:

Praticar exercícios físicos regularmente que incluam treinamento cardiovascular e resistência. Isso ajudará a prevenir a perda muscular, acelerar o metabolismo e fortalecer os ossos. O treinamento de resistência pode incluir levantamento de pesos ou a prática de exercícios que usam o peso do próprio corpo.

Manter uma alimentação saudável e equilibrada e evitar alimentos processados e excesso de açúcar.

Limitar ou eliminar o consumo de álcool.

Manter um peso saudável.

Parar de fumar ou de usar produtos com tabaco.

Reduzir o estresse e ficar atento à sua saúde mental.

Ainda que a terapia hormonal seja uma fonte de preocupações, ela pode ajudar a melhorar os sintomas da menopausa. A terapia com estrogênio ainda é a opção de tratamento mais eficaz para aliviar as ondas de calor. O estrogênio também ajuda a evitar a perda óssea. Também existem opções não hormonais. É importante conversar sobre os riscos e benefícios de cada tratamento com a sua equipe de cuidados de saúde, e avaliar qual das opções é a mais adequada para você.

A experiência de cada mulher durante a perimenopausa e menopausa é diferente. É comum que as mulheres se sintam inseguras e isoladas com essas mudanças. Mas saiba que você não está sozinha. Procure o apoio de familiares, amigos e outros grupos que possam oferecer a você um lugar seguro para compartilhar o que está passando. Se você sentir que não consegue lidar com a situação, é importante procurar ajuda e consultar sua equipe cuidados médicos. — Dra. Juliana (Jewel) Kling, Saúde da Mulher, Mayo Clinic, Phoenix

