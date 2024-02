Newswise — ESTIMADA MAYO CLINIC: Trabalho com construções e comecei a sentir dormência e formigamento nas mãos. Às vezes, derrubo objetos porque não consigo segurar com firmeza. Um amigo sugeriu que posso estar com a síndrome do túnel do carpo. Mas essa síndrome não afeta principalmente as pessoas que usam computador o dia inteiro? Poderia explicar melhor sobre a condição?

RESPOSTA: Trabalhar com as mãos dia após dia pode representar uma sobrecarga negativa, causando dor, dormência e fraqueza. A síndrome do túnel do carpo é um problema que pode afetar muitos tipos de ocupações, incluindo agricultores, motoristas de caminhão, trabalhadores de fábricas e da construção, entre outras.

O túnel do carpo é uma condição causada pela compressão do nervo mediano localizado no punho. Esse nervo fornece sensibilidade ao polegar e aos dedos indicador, médio e parte do anelar, além de enviar sinais aos músculos ao redor da base do polegar.

Algumas das causas da síndrome do túnel do carpo incluem problemas médicos como artrite, gota, diabetes, amiloidose, infecções, massas e lesões graves no punho. Outras causas são as condições ambientais ou do local de trabalho que envolvem apertos forçados e repetitivos, e o uso de máquinas pesadas e ferramentas manuais vibratórias.

Os sintomas da síndrome do túnel do carpo incluem:

Dormência e formigamento nos dedos

Inchaço e desconforto nas mãos e nos dedos

Fraqueza, especialmente ao apertar e segurar

Derrubar objetos

Acordar à noite para balançar as mãos

A dormência nos dedos é a primeira coisa que acontece pela manhã

Diagnóstico da síndrome do túnel do carpo

Para determinar se uma pessoa tem a síndrome do túnel do carpo, um especialista em ortopedia analisará o histórico de sintomas e realizará um exame físico nas mãos e punhos.

Outros exames podem ser realizados ou solicitados, entre eles:

Teste de discriminação de dois pontos nas pontas dos dedos para identificar em quais dedos houve diminuição de sensibilidade

Teste de Tinel, que é realizado tocando o nervo no túnel do carpo no pulso para ver se ocorre formigamento nos dedos

Teste de Durkan, que envolve pressionar o polegar sobre o nervo no túnel do carpo no pulso para verificar se a dormência ou formigamento piora

Raios X na mão afetada

Tratamento da condição

As estratégias de tratamento são divididas em medidas não cirúrgicas e cirúrgicas.

Os tratamentos não cirúrgicos incluem o uso de munhequeira ortopédica no período noturno e a aplicação de injeções de cortisona.

A intervenção cirúrgica para a síndrome do túnel do carpo é uma liberação do túnel do carpo. A parte superior do túnel do carpo é dividida, o que alivia a pressão no nervo médio. A cirurgia pode ser aberta ou endoscópica.

Tanto a cirurgia aberta quanto a endoscópica são procedimentos ambulatoriais. A cirurgia endoscópica é minimamente invasiva. Ela é realizada em centro cirúrgico com ou sem sedação leve. Após o medicamento ser injetado para anestesiar a palma da mão e o punho, uma pequena incisão é feita próxima ao punho. Uma pequena câmera é inserida pela incisão dentro do túnel do carpo. O cirurgião inspeciona o túnel e, em seguida, usa uma lâmina acoplada à câmera para cortar o ligamento carpal transverso (a parte superior do túnel) para aliviar a compressão do nervo.

Para obter os melhores resultados após a cirurgia, não deixe de consultar um cirurgião ortopédico especialista em mãos caso a dormência e formigamento ainda sejam intermitentes em vez de constantes.

Prevenção da síndrome do túnel do carpo

Não existem estratégias comprovadas para evitar a síndrome do túnel do carpo, mas é possível minimizar o estresse nas mãos e punhos com as seguintes medidas:

Reduzir a força e relaxar a empunhadura.

Se o seu trabalho envolver a operação de caixas registradoras ou digitar em um teclado, por exemplo, pressione as teclas suavemente.

Fazer pausas breves e frequentes.

Alongue e flexione suavemente as mãos e os punhos periodicamente. Alterne as tarefas sempre que possível. Isso é especialmente importante se você usar equipamentos que vibram ou exigem que exerça muita força. Mesmo alguns poucos minutos a cada hora podem fazer diferença.

Observar a postura.

Evite flexionar o punho totalmente para cima ou para baixo. A posição relaxada e mediana é a melhor.

Melhorar a postura.

A postura incorreta causa a inclinação dos ombros para frente, causando encurtamento dos músculos do pescoço, dos ombros e comprimindo os nervos do pescoço. Isso pode afetar os punhos, dedos e mãos, além de poder causar dor no pescoço.

Manter as mãos aquecidas.

É mais provável desenvolver dor e rigidez nas mãos se você trabalhar em um ambiente frio. Se a temperatura no trabalho não estiver sob seu controle, use luvas sem dedos para manter as mãos e os punhos aquecidos.

Se estiver sentindo os sintomas, procure um especialista em ortopedia para determinar o melhor tratamento e continuar trabalhando ou voltar para o trabalho.

— Dra. Kristin Karim, cirurgia ortopédica, Mayo Clinic, Albert Lea e Austin, Minnesota

