مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- قد تكون الجراحة من دون مبيت في المستشفى خيارًا لمن يجرون استبدالًا لمفاصل الورك أو الركبة أو مفاصل أخرى.

ويشكل هذا جزءًا من التوجه العام لجراحة العظام بنقل جراحة استبدال المفصل الكلية، والمعروف باسم استبدال المفصل، من المبيت في المستشفي إلى عدم المبيت في المستشفى، حيث يستفيد المرضى من قصر مدة الإقامة في المستشفى، ويكونون أكثر رضًى بالتعافي في المنزل.

قبل عقد مضى، كان من المرجح أن يبقى المريض الذي خضع لاستبدال مفصل الورك أو الركبة أن يبقى في المستشفى لمدة أسبوع. وحتى قبل أربع سنوات، كان متوسط الإقامة في المستشفى حوالي أربعة أيام. أما الآن، فبعض المرضى يمكنهم العودة إلى منازلهم في نفس اليوم، يقول هيو إم. سميث، دكتور الطب، الحاصل على الدكتوراه، وطبيب التخدير في مايو كلينك.

يقول ماثيو عبدل، دكتور الطب، جرّاح العظام في مايو كلينك: "إنها جراحة كبيرة في الأساس. وكل ما يتعلق بها ضروري كذلك - مثل: تجهيز المريض، وتثقيفه، والتحسُب للتوقعات، ووجود فريق متعدد التخصصات - إذ يجب أن يعمل الجميع معًا ليتمكن هذا المريض من العودة إلى المنزل في نفس اليوم بأمان".

مفاصل الوِرك والركبة والكتف هي أكثر ملاءمة للجراحة دون مبيت في المستشفى، إلا إنه ليس كل المرضى مرشحين لاستبدال المفصل دون مبيت في المستشفى. حيث يقيّم الجراحون، وأطباء التخدير، ومزودو الممارسة الطبية المتقدمة، والممرضون، والصيادلة، واختصاصيو العلاج الطبيعي والعلاج المهني، وغيرهم من أعضاء فريق الرعاية ما إذا كانت الجراحة من دون مبيت في المستشفى مناسبة. يقول الدكتور سميث إنهم ينظرون في الحالة المرضية للمريض، وهل سيكون المريض آمنًا ومُرتاحًا في المنزل بعد الجراحة، وهل سيكون قادرًا على السيطرة على الألم بشكل كافٍ، وهل لديه شخص يمكنه العناية به هناك.

ويعمل اختصاصيو العلاج الطبيعي مع المرضى قبل الجراحة، ويعدون استراتيجية قوية للتأكد من حصول المرضى على كمية كافية من السوائل قبل العملية الجراحية. خلال الجراحة، يستخدم أطباء التخدير مخدرًا قصير المفعول، والذي يساعد المرضى على التحرك المبكر عقب الجراحة.

يقول الدكتور عبدل إن المرضى يقبلون على الجراحة من دون مبيت في المستشفى، حيث تخفف عوامل الخطر، مثل: العدوى المكتسبة في المستشفى، وتجلط الدم، والمشاكل البولية ومشاكل الرئة.

ويشير الدكتور سميث قائلًا: "يستلزم هذا الأمرُ التعاون. فنحن نتحدث عن تقديم تقنيات جراحية وتخديرية متطورة للغاية ومبتكرة إلى حد كبير. في نهاية المطاف، يؤول الأمر إلى الأفراد، والجهد المنسق والمتكامل بين مجموعة واسعة من مزودي الرعاية، والنُظُم التي تتيح هذا النوع من النتائج".

ويؤكد الدكتور عبدل قائلًا: "هذا الأمر يجعل المريض راضيًا، حيث بإمكانك استعادة عافيتك بين أفراد عائلتك، وفي بيئتك، ولا تشعر بالروتين المؤسسي. وتشعر أنك جزءٌ من نموذج جيد للرعاية".

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