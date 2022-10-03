السادة الأعزاء في مايو كلينك: أبلغُ من العمر 62 عامًا وخضعتُ مؤخرًا لفحص جسدي. اقترح طبيبي أن أخضع لفحص سرطان الرئة. اعتدت أن أدخن علبة سجائر يوميًا ولكنني أقلعت منذ عقد. لم أتعرض لأي مشاكل، لذا أتسائل إن كان ذلك ضروريًا. ما الذي يشمله الفحص؟

الإجابة: سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان حول العالم. حوالي 1.8 مليون شخصٍ يموتون سنويًا بسبب سرطان الرئة حول العالم، أكثر من ضعف العدد الحالات مقارنةً بالسبب الثاني للوفاة بالسرطان سنويًا، سرطان القولون والمستقيم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

هناك دراسات مُرضية ومرموقة أظهرت أن برنامج الفحص المُنظم جيدًا يمكن أن يقلل عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب سرطان الرئة بنسبة 20%.

برامج الفحص عادة ما تكشف سرطان الرئة في مرحلة مبكرة يمكن فيها علاجه بنجاح. بصفة عامة، يوصى بالفحص للأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بسرطان الرئة. وهذا عادة ما يشمل الأشخاص مثلك الذين اعتادوا التدخين بشراهة في مرحلة ما من حياتهم.

هناك دراسة أجريت في الولايات المتحدة، هي التجربة السريرية الوطنية لفحص سرطان الرئة، أظهرت أن هناك ثلاثة شرائح من المواطنين يحققون أقصى استفادة من الفحص. المجموعة الأولى تشمل الأشخاص الذين عانوا من قبل من سرطان الرئة. المجموعة الثانية هي الأشخاص الذين كانوا يدخنون علبة سجائر يوميًا أو أكثر لمدة 30 عامًا أو أكثر.

وتشمل المجموعة الثالثة الأشخاص الذين كانوا يدخنون علبة سجائر يوميًا لمدة 20 عامًا أو أكثر ولديهم أيضًا عامل آخر يزيد من خطورة إصابتهم بسرطان الثدي. وقد تشمل هذه العناصر: التاريخ العائلي لمرض سرطان الرئة، أو انتفاخ الرئة أو أي من اضطرابات الرئة الأخرى، أو من خضعوا لعلاج إشعاعي، أو تم تشخيصهم بمرض السرطان في جزء آخر من الجسم.

من العناصر الهامة لبرامج فحص سرطان الرئة: الفحص الإشعاعي على الرئة، ويُسمى التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة. الخضوع لتصوير مقطعي محوسب للرئتين يتضمن موعدًا طبيًا يستمر لمدة حوالي ساعة، على الرغم من أن الفحص نفسه يستغرق أقل من خمس دقائق.

التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة هو إجراء غير مؤلم، يشبه الخصوع للأشعة السينية. الصور المفصلة للرئة والهياكل المحيطة خلال الفحص يتم توليدها عبر الحاسوب ويقوم اختصاصي الأشعة بمراجعتها، وهو طبيب متخصص في فحص الحالات المرضية عبر اختبارات التصوير.

إن استخدام فحوصات التصوير المقطعي المحوسب مهمة في سرطان الرئة لأن هذه الفحوصات يمكن أن تكشف عن سرطانات الرئة قبل ظهور أعراضه أو ظهوره في الأشعة السينية على الصدر. التصوير المقطعي المحوسب يمكنه رصد السرطانات الصغيرة بحجم حبة الأرز. إن الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة أمر بالغ الأهمية لأن النجاة بعد علاج سرطان الرئة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمرحلة التي اكتُشف فيها السرطان في أول الأمر.

عند اكتشاف سرطان الرئة في مرحلة مبكرة من خلال الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب، يمكن علاج السرطان في الغالب بالجراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عادةً ما يمكن علاج المرحلة المبكرة من سرطان الرئة باستخدام تقنيات طفيفة التوغل، والتي تسمح للمرضى بالتعافي والعودة لأنشطتهم المعتادة في وقت أسرع من الطرق الجراحية الأكثر توغلًا.

من المهم معرفة أن فحص سرطان الرئة، عند إجرائه بشكل صحيح، يكون أكثر من مجرد فحص للرئتين بالتصوير، بل إن الفحص الجيد للسرطان هو البرنامج المتكامل متعدد التخصصات الذي يشمل تقييم مخاطر أوليًا مخصصًا لتحديد فائدة الخضوع لبروتوكول فحص معين.

ويجب أن يتضمن برنامج الفحص المرموق تحليلًا مناسبًا وخططًا منظمة لمواجهة أي شيء يظهر في التصوير المقطعي المحوسب، إذ ليس من الضروري أن تكون كل بقعة تظهر في الرئة بقعةً سرطانيةً. وجود خبير في تقييم صور الأشعة بالنسبة لكل مريض على حدةٍ مهم أيضًا، بالإضافة إلى ضمان مشاركة نظرة عامة للنتائج مع شرحها للمريض. وبعد المراجعة، من الممكن أن تشمل الخطوات التالية: اختبارات إضافية، أو خطة مستقبلية أو مناقشة خيارات العلاج. وبالنسبة للعديد من المرضى، من الممكن أن تكون الخطة مجرد تصوير مقطعي محوسب للصدر كل عام.

كان التوقف عن التدخين قرارًا ممتازًا — وربما يكون أفضل قرار رعاية صحية اتخذته في حياتك. إن التوقف عن التدخين يقلل خطر العديد من المشاكل الصحية تقليلًا ملحوظًا ويزيد الصحة العامة والعافية. أما الخضوع لفحص سرطان الرئة، فيدعم قرار الاستمرار في حماية صحتك الآن وفي المستقبل.

ستيفين كاسيفي، دكتور الطب.، جراحة الصدر، مايو كلينك، مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا

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