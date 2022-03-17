مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- احتلت مايو كلينك في مدينة روتشستر المرتبة الأولى في العالم مرة أخرى في قائمة نيوزويك لعام 2022 لـ "أفضل المستشفيات في العالم". هذا التصنيف تقديرٌ لعمل الموظفين في مايو كلينك.

تستند تصنيفات نيوزويك إلى نتائج استبيانات المرضى، وتوصيات المستشفيات من النظراء التي تُجمع من خلال استبيان دولي لأكثر من 80 ألف متخصص في الرعاية الصحية، وعوامل الأداء الرئيسية مثل سلامة المرضى، وتدابير النظافة، وجودة الرعاية.

وفقًا لمجلة نيوزويك، تبرز المستشفيات المذكورة في التصنيف لتميزها المستمر، ويشمل ذلك: الأطباء المتميزين، والرعاية التمريضية من الدرجة الأولى، والتكنولوجيا الحديثة.

ووفقًا لمجلة نيوزويك، فإن "ما يميز المستشفيات الرائدة في العالم هو قدرتها المستمرة على تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى، وعلى إجراء البحوث الطبية الهامة، حتى أثناء تركيزها على محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الانتظام في التميز هو السمة المميزة لهذه المؤسسات، حيث استحوذت الأسماء المألوفة على القائمة ونالت المراكز الأولى".

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.