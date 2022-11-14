Newswise — لندن – مايو كلينك للرعاية الصحية، هي عيادة خارجية تقدم خدمات الرعاية الصحية الفردية ويشمل ذلك: الرعاية التخصصية، مثل: طب القلب وطب الجهاز الهضمي وطب الرئة والرأي الطبيّ الثاني والتصوير الطبي المتقدم والبرامج الصحية المصممة خصيصًا، وتسعى إلى ضم المزيد من الأطباء.

ينضم إلى طاقم مايو كلينك للرعاية الصحية:

هيلين ميتاكيديس، بكالوريوس في الطب والجراحة ، وتشمل تخصصاتها: طب الأسرة، والأمراض المعدية، وطب السفر، وصحة المرأة، والطب الوقائي، والبرنامج الصحي المخصص للمسؤولين الإداريين، والفحوصات الطبية المصممة خصيصًا.

تقع العيادة في 15 طريق بورت لاند بليس في شارع هارلي بالمنطقة الطبية في لندن، وتعمل أيضًا كبوابة إلى قرابة 4,000 طبيبًا لدى مايو كلينك في الولايات المتحدة. تتضمن خطط العافية في مايو كلينك للرعاية الصحية اختبار الجينات، والبرامج المصممة للشركات والمديرين التنفيذيين. يمكن للمرضى توقع مسار مخطط مسبقًا، مع إجراء معظم الفحوصات المطلوبة وتحليلها قبل رؤية الاختصاصي المَعْنِيّ بها.

تقدم العيادة مجموعة من التشخيصات منها: عمليات تنظير القولون، وفحوصات السرطان الأخرى، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، واختبارات كثافة العظام، وتصوير الأوعية التاجية بالفحص المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية، ومخططات كهربية القلب ومخططات صدى القلب.

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نبذة عن مايو كلينك للرعاية الصحية

مايو كلينك للرعاية الصحية، الموجودة في لندن، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ مايو كلينك، وهو مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح. تُصنَّف مايو كلينك في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورد ريبورت بسبب: جودة الرعاية. مايو كلينك للرعاية الصحية هي المدخل في المملكة المتحدة لتلك التجربة التي لا مثيل لها. تفضل بزيارة مايو كلينك للرعاية الصحية لمزيد من المعلومات.

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية ملتزمة بإجراء أبحاث ابتكارية في الممارسات السريرية والتعليم والأبحاث، وكذلك منح التعاطف على أيدي مجموعة من الخبراء لكل شخص يحتاج إلى الشفاء والرد على استفساراته. تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك.