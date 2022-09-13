Newswise — مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- تُعتبر مقدمات الارتعاج من مضاعفات الحمل الخطيرة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى. لقد وجد باحثو مايو كلينك أن النساء بتاريخ من مقدمات الارتعاج الحاد لديهن مؤشرات أكثر على أنهن أكثر عرضة لتلف خلايا الدماغ والالتهاب مقارنة بمن تعرضن لحالات حمل من دون مضاعفات. وتم عرض النتائج في المؤتمر الدولي لرابطة الزهايمر في سان دييغو.

تصيب مقدمات الارتعاج ما يصل إلى 15% من النساء. يمكن أن تؤدي مقدمات الارتعاج، إذا تُركت من دون علاج، إلى مضاعفات خطيرة، بل ومميتة، للأم والطفل. وحتى بعد الحمل، يمكن أن تسبب مقدمات الارتعاج أضرارًا طويلة المدى لكلية المرأة وقلبها ودماغها.

دائمًا ما ترتبط مقدمات الارتعاج أيضًا بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والانحدار الإدراكي، فضلًا عن صغر حجم المخ في وقت لاحق من الحياة، إلا إنه لم يتم اكتشاف علامات مبكرة يُعتد بها- أي مؤشرات مادية على وجود مخاطر أعلى- لتحديد النساء المعرضات للخطر.

في هذه الدراسة، كان الباحثون يستكشفون ما إذا كانت الحويصلات خارج الخلية - وهي جزيئات صغيرة مملوءة بالسوائل - الخاصة بأغشية خلايا الدماغ والمنتشرة في الدم موجودةً لدى النساء بعد سنوات من الحمل المتضرر.

باستخدام بيانات السجل الصحي من مشروع علم الأوبئة في روتشستر، تم إقران 40 امرأة - 33 منهن بتاريخ من تسمم الحمل الخفيف و7 منهن مصابات بتسمم الحمل الحاد- في مجموعة ضابطة من 40 امرأة حظين بحمل من دون مضاعفات. بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، فإن النساء بتاريخ من تسمم الحمل الحاد كان لديهن تركيز أعلى بكثير من الحويصلات خارج الخلية والتي كانت إيجابية من حيث وجود ببتيد بيتا النشواني، وهو بروتين دماغي سام يُعتقد أنه مكون أساسي من مكونات داء الزهايمر.

يشير وجود الببتيد النشواني إلى تلف خلايا الدماغ والتهابه، حيث وجد الباحثون أن مستويات الببتيد النشواني المنتشرة في الدم قد ازدادت أيضًا.

وتقول المؤلفة الرئيسية فيسنا جاروفيتش، دكتور الطب، الحاصلة على الدكتوراه، طبيبة الكلى في مايو كلينك: "قد تؤدي هذه العلامات على تلف خلايا الدماغ والتهابه الموجودة في دم النساء بتاريخ من تسمم الحمل إلى استراتيجيات تشخيصية وعلاجية جديدة لتحسين الصحة المعرفية للمرأة على مدار حياتها. سنحتاج إلى التأكد أكثر لتحديد دور هذه العلامات في تنبؤ الانحدار الإدراكي".

لقد لاحظ الباحثون أيضًا أن ارتفاع مستويات هذه العلامات يرتبط بانخفاض أحجام إجمالي المادة الرمادية في الدماغ، وهو أمر مهم للوظائف الإدراكية والفكرية.

بالنسبة للنساء الحوامل، تنصح الدكتورة جاروفيتش بالتوعية بمؤشرات وأعراض تسمم الحمل:

احضري الزيارات الطبية خلال الحمل حتى يتمكن مزود الرعاية الصحية من مراقبة ضغط دمكِ.

راقبي زيادة الوزن المفاجئة والتورم. فبالرغم من أن كلا العلامتين أمر نموذجي خلال الحمل الصحي، فإن الزيادة المفاجئة في الوزن أو التورم، خاصة في الوجه واليدين، قد تكون علامة على مقدمات الارتعاج.

اتصلي بأخصائي رعايتكِ الصحية على الفور أو اذهبي إلى قسم الطوارئ إذا كنتِ تعاني من صداع شديد أو اضطرابات بصرية أو ألم شديد في البطن أو ضيق النفس الشديد. نظرًا لأن بعض الأوجاع والآلام هي من شكاوى الحمل الشائعة، فقد يكون من الصعب التعرف على أي مشكلة خطيرة. وإذا كنتِ قلقةً بشأن أعراضكِ، فاتصلي بأخصائي رعايتكِ الصحية.

من المهم للنساء بتاريخ من تسمم الحمل مشاركة هذه المعلومات مع فريق الرعاية الصحية، وتقول الدكتورة جاروفيتش: "إن فهم المخاطر الصحية المستقبلية للمرأة والمرتبطة بتاريخها التناسلي مستمر في التقدم".

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