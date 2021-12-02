Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 八家妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 医院在安全性方面荣获高分。The Leapfrog Group是一家由雇主及其他大型健康福利购买方经营的非营利性组织，该组织根据上述医院在患者安全的成绩，提供了“A”级评级。

“我们的工作人员致力于确保每位患者获得安全、优质的医疗护理，堪称业界楷模。”妙佑医疗国际的首席价值官Sean Dowdy医学博士表示，“在COVID-19（2019冠状病毒病）大流行期间，我们继续采取所有必要的预防措施来保护患者、访客和工作人员的安全。”

获得“A”级评级的妙佑医疗国际医院如下：

亚利桑那州

亚利桑那州妙佑医疗国际医院。

佛罗里达州

佛罗里达州妙佑医疗国际医院。

Mayo Clinic Health System（妙佑区域医疗系统）

Eau Claire，威斯康星州。

Fairmont，明尼苏达州。

La Crosse，威斯康星州。

Mankato，明尼苏达州。

Red Wing，明尼苏达州。

罗切斯特

妙佑医疗国际医院 — 罗切斯特。

医院的安全性评级每年更新和发布两次。这一评级是基于公开可用的医院安全数据的15项衡量标准，结合另外七项自我报告的调查答案，得出单一患者安全评分。这些衡量标准是由一个安全专家小组制定的。

许多组织将妙佑医疗国际视为患者首选，而The Leapfrog Group便是其中之一。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。