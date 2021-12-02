Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 八家妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 医院在安全性方面荣获高分。The Leapfrog Group是一家由雇主及其他大型健康福利购买方经营的非营利性组织，该组织根据上述医院在患者安全的成绩，提供了“A”级评级。

“我们的工作人员致力于确保每位患者获得安全、优质的医疗护理，堪称业界楷模。”妙佑医疗国际的首席价值官Sean Dowdy医学博士表示，“在COVID-19（2019冠状病毒病）大流行期间，我们继续采取所有必要的预防措施来保护患者、访客和工作人员的安全。”

获得“A”级评级的妙佑医疗国际医院如下：

亚利桑那州

  • 亚利桑那州妙佑医疗国际医院。

佛罗里达州

  • 佛罗里达州妙佑医疗国际医院。

Mayo Clinic Health System（妙佑区域医疗系统）

  • Eau Claire，威斯康星州。
  • Fairmont，明尼苏达州。
  • La Crosse，威斯康星州。
  • Mankato，明尼苏达州。
  • Red Wing，明尼苏达州。

罗切斯特

  • 妙佑医疗国际医院 — 罗切斯特。

医院的安全性评级每年更新和发布两次。这一评级是基于公开可用的医院安全数据的15项衡量标准，结合另外七项自我报告的调查答案，得出单一患者安全评分。这些衡量标准是由一个安全专家小组制定的。

许多组织将妙佑医疗国际视为患者首选，而The Leapfrog Group便是其中之一。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息

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