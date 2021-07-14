明尼苏达州罗切斯特 — 在炎热的天气里，许多人喜欢去游泳池游泳。但是，即使游泳池的水在氯的作用下变得清澈，也不意味着您在水下可以睁眼。这样做可能会对眼睛造成暂时损伤，妙佑医疗国际的一位眼科专家解释说。

“氯是一种非常有效的消毒剂，事实上，它会对保护角膜的外层细胞造成一些损害，”妙佑医疗国际视光师Muriel Schornack博士说。

偶尔在水面下看一眼应该没关系，但长时间在水下睁眼就会造成伤害。

“眼睛会变得发红、受刺激。您可能会变成畏光，也就是对光敏感。您的视力可能会模糊一些，并且眼睛会感到不适甚至疼痛，”Schornack博士说。

大多数时候，这些症状会导致暂时的不适感。如果您实在想在水下睁开眼睛，医生的提醒建议是：佩戴泳镜。

“基于几个理由，我非常喜欢泳镜。您可借助它来保护眼睛的前表面，”Schornack博士说。“还有许多高度近视或高度远视的人喜欢在游泳时戴着隐形眼镜。如果氯渗入了这些镜片，那么就相当于在眼睛表面形成一个氯储存库，这很可能会造成伤害。”

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