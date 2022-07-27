罗切斯特，明尼苏达州—遇到高温时保持身体凉爽很重要，而确保您的药物不暴露在高温下也同样重要。妙佑医疗国际的一名药剂师Scott Hall表示，温度变化会使药物降解，有些药物会导致热耐受不良。

人所使用的任何药物都可能会受温度影响，但有些药物比其他药物更容易出现问题。

“而胰岛素必然属于前者”，Hall说，“因此，糖尿病患者应尽量避免将胰岛素储存在温度会过高的地方。”

请将药物储存在阴凉干燥的地方。如果您将药物放在浴室，请将其保留在原包装容器中。

“将药物存放在可以保持密封的瓶子中助于防止高温产生的任何负面影响。”Hall说道。

一些药物会导致热耐受不良，这些药物包括：

血压药物

抗组胺药

解充血药

精神科药物

如果您对药物有任何疑问，请务必咨询医疗团队。

“如果您对药物以及应如何储存药物有疑问，或者想了解药物暴露于高温下对您有何影响，那么最好向药剂师咨询。”Hall说道，“因为他们可以向您提供所需信息，使您真正了解如何防患未然。”

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