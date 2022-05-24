罗切斯特，明尼苏达州 — 临床抑郁症是一种心境障碍，可能见于任何年龄的任何人。然而，不同人的体征和症状并不相同。妙佑医疗国际儿童中心的儿科医生Marcie Billings医学博士指出，成人抑郁症和青少年抑郁症之间存在一些差异。心理健康问题是可以治疗的但前提是对其进行诊断。

任何人都可能受到抑郁症的影响，无论他们是13岁还是30岁。

“抑郁症的诊断是非常真实的，并且成人和青少年的症状有所差异。”社区儿科(community pediatrics)主席Billings博士说。

成人的典型症状包括典型的抑郁心境。

“在儿童或青少年中，更常见的症状是烦躁、行为暴躁和孤立。”Billings博士说。

问题在于，这些症状也可能是典型的青少年行为。Billings博士指出，当孩子们的行为表现突然异于往常时，就需要引起重视。

“他们过去喜欢找伙伴们一起玩，但现在不喜欢了。他们在学校的表现变差。他们在做平时常做的事情时显得很吃力。他们总是显得很疲倦，可能出现睡眠问题，还可能出现饮食问题。”她说。

成人的另一个常见抑郁症症状是体重减轻。

“在儿童中，则可能发现他们的体重没有适当地增加。”Billings博士说。或者是他们的体重增加过多。

好消息是我们可以为成人和青少年提供数种相应的治疗选项。咨询您的初级医疗服务提供者是面对此健康问题的良好起点。

“我们能很好地来治疗青少年抑郁症。”Billings博士说。

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