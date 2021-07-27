明州罗切斯特— 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 在《美国新闻与世界报道》（U.S. News & World Report）2021-2022年度“最佳医院”排名中连续第六年再次被评为全美第一的“最佳医院”。

自2012年《美国新闻与世界报道》首次公布州排名以来，妙佑医疗国际罗切斯特院区一直位居明尼苏达州的首冠。妙佑医疗国际亚利桑那州院区连续九年在亚利桑那州排名第一，在过去六年中，妙佑医疗国际佛罗里达州院区有五年在佛罗里达州排名第一。

妙佑医疗国际亚利桑那州院区在“最佳医院”荣誉榜上排名第15，这标志着妙佑医疗国际亚利桑那州院区连续第五年被评为全国20强医院。

“妙佑医疗国际很荣幸连续六年成为全美排名第一的医院，我们真的非常感谢我们优秀的员工，他们在提供卓越的医疗护理的同时总是把患者需求放在第一位。”妙佑医疗国际总裁兼首席执行官Gianrico Farrugia医学博士表示，“我们的团队致力于治疗严重或复杂的疾病，并通过创新研究精进更好的治疗新方案。在妙佑医疗国际，每位患者都能获得由具创新、协作精神、卓越技能的团队所提供的专业医疗护理。”

《美国新闻与世界报道》的“最佳医院”排行榜每年会评选出20家在15个医学和手术专科领域、17种常见医疗程序和病症方面综合得分最高的医院。对医院就其患者生存期、患者体验、护理人员配置、先进技术、患者服务和在其他专科医生中的声誉等因素进行评断。该排行榜还对州和主要都会区内的医院进行区域排名。

“这一荣誉反映了我们的员工在改善整个社区、全美乃至全世界人民的生活和健康方面的一贯表现。”妙佑医疗国际的临时首席价值官Andrew Limper医学博士表示，“我为每天与我一起工作的同事感到骄傲，他们兢兢业业，为我们的每位患者提供优质和平等的医疗护理。每当我们敬业的员工得到应得的认可时，我们都会心怀感激，而且我们知道，他们从事这份工作是因为他们真诚地持有恻隐之心以确保把患者的健康放在第一位。”

妙佑医疗国际于1864年由单一位医生的医疗执业实践为开端，而延续至今已成为享誉全球寻求希望和治疗的目的地。直至今日，妙佑医疗国际的使命仍然坚定不移，每年有73,000多名工作人员为来自美国各州和近130个国家/地区的130多万名患者提供专业技能和富人文关怀的医疗护理。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。