Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 今年6月是描述肺囊虫性肺炎的第一份科学报告发表40周年，肺囊虫性肺炎就是后来众所周知的获得性免疫缺陷综合症（AIDS），即艾滋病。根据美国疾病控制和预防中心的数据，迄今为止全球已有超过3,200万人死于艾滋病，另外有3,800万人感染了可引发艾滋病的人类免疫缺陷病毒（HIV），即艾滋病毒。

“艾滋病毒在过去40年的流行，让我们深刻了解该疾病对社区和国家的社会、科学、医学和社会经济造成的影响。最早的首份报告发表于四十年前。”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 传染病学科医生兼艾滋病毒研究员Stacey Rizza医学博士说道。

艾滋病毒是一种性传播感染，通过接触受感染的血液、精液或阴道分泌物传播。该病毒还会通过共用药物针头和注射器传播，以及比较少见的母婴传播。

Rizza博士解释了研究的发现，以及为什么艾滋病如此难以治愈：

早期的研究发现了什么？ “由于对创新型科学研究的大力投入，科学界在几年内就发现艾滋病是由艾滋病毒引起的。然后又花了几年时间找出这种病毒的检测方式。随后几年，科学界已能测定患者血液中此类病毒的含量。在这段时间里开展的创新型研究涉及病毒的复制方式，以及免疫系统应对该病毒的方式，生物制药公司根据研究的结果研发了我们所说的抗逆转录病毒药物或用药，以减缓病毒复制。”

艾滋病毒的治疗药物如何演变？ “1987年，第一种获批治疗艾滋病毒的药物问世，当时简称为AZT（现称“齐多夫定”）。在当时，它是美国食品药品监督管理局（FDA）批准速度最快的药物，并通过FDA启动了快速通道机制。

“然后在1990年代初，同一类别的其他几种药物也获得了批准。1995年末至1996年初，第一批艾滋病毒蛋白酶抑制剂获得批准。在当时，结合来自两个不同类别的三种不同药物，有可能完全抑制艾滋病毒的复制。

“在过去的20年间，我的许多患者从一开始需要服用副作用很大的多种药物，到现在只需要一天服用单一药片。这是一种组合药物，合成后只需每天服用一片，耐受性极好，能完全抑制病毒。我们知道这并不能根除病毒。如果他们停止服药，病毒就会卷土重来。但现在世界上已有少数人如我们所说的，艾滋病毒功能性治愈，也就是说他们已经通过了一些研究方案，根除了体内的艾滋病毒库。

“新药对已完全抑制了病毒的患者非常有效，许多人只需要使用两种药物就可以维持对艾滋病毒的治疗和控制。新研究的方向是不同的用药递送方式，如具几个月持续效用的单剂注射，或者有朝一日甚至采用植入式药物递送机制，而无需人们每天服药。HIV的治疗正朝着这个方向发展，十分令人振奋。”

为什么没有治愈艾滋病毒的方法？ “艾滋病毒之所以难以治愈，是因为一旦人体感染上艾滋病毒，病毒就会整合到几种细胞类型的宿主基因组中。然后，这些细胞就会隐藏在任何淋巴组织中，如淋巴结、肝脏和脾脏。只要患者还在接受艾滋病毒治疗，这些细胞就蛰伏在那里，我们称之为“潜伏”或“隐藏”。随时只要病毒离开细胞，艾滋病毒疗法就会解决掉它们。但如果感染者停止艾滋病毒治疗，潜伏的病毒就会卷土重来。为了治愈艾滋病毒，您必须根除细胞中隐藏的病毒，或术语所谓的潜伏病毒库。您可以采取许多方法来根除病毒库。”

现在的研究到了哪个阶段？ “已在研究进程的较受欢迎的方法中，有一个名为启动、激活并杀死法或称踢杀的方法，及其许多不同的术语称法──该方法在本质上是提供药物先将病毒从潜伏期唤醒，然后想办法让带有病毒的细胞易于死亡。在病毒苏醒时，而细胞对死亡易感，则细胞会自我消亡，但又不会杀死体内的任何其他细胞。

“从本质上讲，此方法特定地靶向受感染了艾滋病毒的细胞，并在不伤害任何其他细胞的情况下消灭它们。这项新的科学研究令人振奋。它让我们越来越接近于了解如何有效施行。如果你能通过口服药物控制病情，而不是采用像基因治疗或骨髓移植这样的复杂疗法，它就可以扩展到世界上大部分地区，你可以通过这种方式惠及数以百万计的患者。这个研究领域针对的是如何让那些隐藏的细胞苏醒，如何让它们易于死亡，以及如何仅止于靶向感染了艾滋病毒的细胞。”

我们是否能看到艾滋病毒疫苗问世？ “艾滋病毒疫苗一直很难研发。在病毒领域，疫苗归于三类。第一类是对疫苗诱导的抗体有反应，且疫苗效果显著的类别。此类病毒包括脊髓灰质炎、流行性腮腺炎，幸运的是，还包括严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）。第二个类别包含流感疫苗，有效率大约为60%。这个类别无疑也能拯救生命，发挥作用，但它并不完美。我们还有第三个类别，坦白地说，这是感染人类的绝大多数病毒。艾滋病毒就属于这一类，在这种情况下，仅仅形成对病毒的抗体并不足以预防感染。您必须进行非常复杂的工程设计来诱导T细胞效应，以及先天效应和抗体效应。即便如此，有时也很难决定要以病毒的哪个部分为靶向。经过数十年的研究和数十亿美元的投入，我们仍未找到根治艾滋病毒的方法。关于如何进行此项科学研究的方法有很多。有许多不同的科学递送机制，许多不同的靶向病毒区域，许多不同的靶向免疫系统部分，但到目前为止，它们都未能有效预防艾滋病毒感染。”

接下来需要采取什么措施？ “我们仍然需要通过良好的公共卫生措施和良好的教育来减缓感染人数，以阻止艾滋病毒的流行。我们仍然需要让更多的感染者接受治疗。

“我们知道可以通过公共卫生措施做到这一点。但我们还需要更进一步找出如何根除该病毒库，让感染病毒的患者通过简易有效的方法获得治愈，以便我们可以治愈更多人。我们面临的最后一个主要障碍是开发有效的疫苗。我们仍然没有可以预防感染的疫苗，即预防性疫苗，或治疗性疫苗，以提供给已感染病毒的患者来帮助控制感染。虽然已进行大量研究，但我们还没有实现这一点。”

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