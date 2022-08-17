尊敬的妙佑医疗国际：我近来发现自己经常让别人重复他们说过的话，而且看电视时我必须把音量调得比以往更大才能听清楚。请问我如何判断自己是否出现了听力减退？我今年46岁。在这个年纪出现听力减退是不是稍早了些？有没有什么措施能够避免我出现进一步的听力减退？

回答：耳朵是身体的重要组成部分，耳内脆弱结构发生任何损伤都可能导致听力减退和平衡问题。这两种情况可能同时出现，也可能随着时间推移接连出现。随着年龄的增长，成年人通常都会自然出现听力减退和平衡问题。

虽然您自认为还比较年轻，但受多种因素的影响（包括置身噪音太大的环境中），听力减退可发生于任何年龄段。世界卫生组织的数据表明，全球超过5%的人口（约4.32亿成人和3400万儿童）具有致残性听力减退问题，且需要康复治疗。据估计，到2050年，将有超过7亿人（约全球总人口的1/10）存在致残性听力减退问题。

人们的日常生活环境往往充斥着各种各样的噪音。这包括交通工具的喧嚣声、机器的嗡嗡声和研磨声、人们的说话声、收音机发出的音乐和闲谈声，以及飞机略过天空时发出的呼啸声。这些声音是如此的熟悉，以至于大多数人可能并未在意。这些声音通常不足以干扰人们的日常生活或导致耳损伤。但如果噪音过大，某些声音可能会造成永久性耳损伤。

噪音可根据其分贝值进行测量。分贝是用于衡量某种声音大小的测量单位。

一般而言，低于70分贝的噪音不会造成耳损伤。高于该值的噪音则有可能导致损伤。噪音的分贝值越高，可能造成的耳损伤就越严重。

患者通常会问，“多大的噪声才算太大呢？”对于这个问题，我们可以根据经验法则给出一个很好的回答：面对距您一臂之遥的人，如果您必须大喊才能让对方听到，那就说明您周围环境的噪声太大了。

然而随着时间的推移，您所处环境中常见的各种高分贝声音都可能影响您的听力。听力减退是一个渐进的过程，因此随着时间的推移，人们往往意识不到到自己听力减退的程度。噪声导致的听力减退通常无法逆转，但既然您现在已经注意到这个问题，您就有机会避免自己出现进一步的听力减退。

首先，您需要让医生检查您的听力情况。虽然您首先可能接受初级医疗服务提供者的诊治，但根据您的病情，他们可能会将您转诊至听力学诊所，以便接受不同专科医生的诊治。听力学家是一些拥有高级学位的医疗专业人员，他们接受过关于听力学的全方位培训，能够为所有年龄段的患者提供平衡医疗服务。他们经常执行听力测试。听力仪器专科医生接受过关于诊断听力减退的全面培训，并可提供助听器（仅针对成人）。您还可能接受耳鼻喉科医生或耳科医生的诊治，他们都是在处理与耳相关的内科或外科问题方面训练有素的医生。

听力测试很简单。通常来说，医生会首先检查您耳部的健康状况，并确定您的耳道中没有耳垢堵塞。随后，医生会让您戴上耳机听一系列不同音高和音量的声音。听力学家将确定您在各种声音下所能听到的最轻柔音量，还可能要求您复述在最轻柔和最舒适音量下听到的单词，期间可能会播放背景噪音。之后，医生会为您制定听力处方或计划，其中可能包括使用助听器。

以下建议可能有助于您提高听力保护水平和避免进一步的听力减退：

限制身处巨大噪声环境的时间。长时间处于巨大噪声环境时，应适当休息。

参加喧闹的活动时佩戴听力保护装置。使用最适合您耳部的装置。所有听力保护装置都贴有降噪等级标签。标签上的数值越高，表示其降噪效果越好。如果您身处巨大噪声环境中，请确保全程佩戴听力保护装置。

可使用贴合的耳罩或同时使用耳罩和耳塞来加强降噪效果。这种方法很管用，尤其是在使用噪声很大的动力工具或草坪修剪设备时。人们还为使用枪械的场合设计了特种耳罩。

孩子们也需要远离噪音。婴幼儿可使用特别设计的耳罩。确保适当限制孩子们使用的任何个人听力设备的音量。

在发出噪音的电器下铺设地垫；避免同时运行多个电器。

通过铺地毯来吸收噪音。

通过密封门窗来阻隔交通噪音。

我们通常建议人们在 60 岁之前接受一次听力测试，之后每隔几年测试一次。现在您已经注意到了自己有听力减退的迹象，因此，医生可能会建议您每年接受一次听力测试，或者在发现自己听力有变化时接受此测试。

Jamie Bogle博士，妙佑医疗国际亚利桑那州斯科茨代尔院区，耳鼻喉科学与头颈外科

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