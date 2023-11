Newswise — ROCHESTER, Minnesota — O HIV (vírus da imunodeficiência humana) que causa a AIDS (síndrome de imunodeficiência adquirida) pode ficar oculto no corpo por muitos anos antes da manifestação dos sintomas. Enquanto isso, ele acaba matando parte do sistema imunológico. É por isso que é importante detectar o HIV antes que os sintomas apareçam. Também é essencial fazer os exames de rotina para que as pessoas possam saber se estão infectadas e possam ser tratadas, explica a Dra. Stacey Rizza, especialista em doenças infecciosas e pesquisadora em HIV na Mayo Clinic.

“O problema com o HIV é que ele mata parte das células do sistema imunológico, chamadas células CD4. E isso faz com que as pessoas fiquem vulneráveis para contrair infecções, assim como cânceres”, explica a Dra. Rizza. “Ele pode ficar escondido no corpo em um estado latente por muitos anos. E é por isso que é tão difícil curar o HIV.”

“As pessoas podem se sentir bem, mas elas estão deixando o vírus matar parte do sistema imunológico”, explica a Dra. Rizza. “E quando o sistema imunológico fica enfraquecido, as pessoas contraem infecções e cânceres graves e significativos.”

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, que acontece em 01 de dezembro, promove a conscientização sobre HIV/AIDS e presta homenagem para as pessoas afetadas pela doença. Ainda que tenha ocorrido muito progresso em relação à luta contra o HIV/AIDS, ele ainda é comum ao redor do mundo, explica a Dra. Rizza. Existe uma estimativa que indica que mais de 39 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com infeção provocada por HIV, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

O HIV pode ser transmitido pelo contato sexual, compartilhamento de agulhas infectadas, contato com sangue infectado, e a maneira menos comum, ele pode ser transmitido da mãe para a criança. Muitas pessoas não sabem que têm HIV, e é por isso que a triagem de rotina é importante, explica a Dra. Rizza.

“Costumamos estimar que cerca de 13 por cento da sociedade que têm HIV não sabem que estão infectados. Houve uma redução para cerca de oito por cento. Mas, isso ainda não é baixo o suficiente,” explica a Dra. Rizza. “Gostaríamos de saber se todas as pessoas que têm HIV e que sabem do diagnóstico estão ligadas aos cuidados e estão fazendo tratamento para que elas possam ficar protegidas e diminuir os riscos de exposição e infecção de outras pessoas.”

Ainda que as pessoas com HIV possam aproveitar uma vida mais longeva e mais saudável neste momento, em virtude do aprimoramento dos tratamentos, os desafios para conter a epidemia contínua persistem.

Para ficar protegido do HIV, pratique sexo seguro, não use drogas injetáveis, não compartilhe agulhas ou outros dispositivos para injeção de drogas e faça os exames.

As pessoas que suspeitarem de que ficaram expostas ao contato sexual, ao uso de agulha ou a incidentes no local de trabalho devem procurar uma equipe de cuidados de saúde ou visitar o departamento de emergência. PrEP é um medicamento usado para reduzir o risco de infecção por HIV nas pessoas que estão sob risco elevado.

“Nosso objetivo é diagnosticar as pessoas antes que elas desenvolvam a AIDS, diagnosticar as pessoas quando o HIV estiver no estágio inicial, levar prontamente as pessoas para o tratamento antes que o sistema imunológico seja afetado, ou seja, antes que o vírus afete qualquer parte do corpo e antes que o vírus possa infectar outras pessoas”, explica a Dra. Rizza. “Se a pessoa iniciar o tratamento durante o HIV em algum ponto do espectro, e ela ficar estabilizada, o vírus é suprimido, e o sistema imunológico volta para o nível normal.”

Não existe cura universal para HIV/AIDS, mas os medicamentos podem ajudar a controlar e a interromper a piora. Esses tratamentos antivirais diminuíram as mortes por AIDS ao redor do mundo. A pesquisa e a expectativa pela cura continuam existindo, afirma a Dra. Rizza.

“A cada ano, observamos mais pessoas ficarem funcionalmente curadas do HIV, e isso significa que elas passaram por algum tipo de intervenção na qual não era mais necessário tomar pílulas, e o vírus permanece completamente suprimido. Na Mayo Clinic, estamos fazendo pesquisa para curar o HIV. E diversos outros lugares ao redor do mundo estão fazendo pesquisa. Tudo isso é muito animador”, ela explica. “Espero pelo dia no qual poderemos curar a maioria dos pacientes em vez de tratar a maioria dos pacientes”.

