Newswise — ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) - Los fenómenos meteorológicos severos, como huracanes, inundaciones y precipitaciones extremas, han aumentado en los últimos años y se prevé que sean más frecuentes. Estos fenómenos pueden provocar un aumento en el crecimiento de moho en casas y residencias. Dos nuevos estudios que se presentarán en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) muestran los efectos nocivos para la salud del exceso de moho en las personas asmáticas y analizan métodos para deshacerse del moho y otros alérgenos transportados por el aire de la forma más eficaz posible.

“Los alergistas habitualmente analizan cómo evitar el moho con sus pacientes que dan positivo en la prueba de alergia al moho”, dijo Amber Hardeman, MD, MPH, MBA, miembro de ACAAI y autora principal del estudio. “Revisamos artículos recientes sobre inundaciones y exposición al moho después de desastres naturales para evaluar la contundencia de la evidencia que respalda las recomendaciones comunes para la eliminación del moho que brindan los médicos”.

Según los autores: “Después de la tormenta, los hospitales locales presenciaron un aumento de casi el doble en los diagnósticos relacionados con la exposición al moho. Las personas con afecciones respiratorias como asma, sistemas inmunológicos debilitados y alergias corren mayor riesgo. Las personas asmáticas corren un riesgo de muerte dos veces mayor cuando los recuentos de moho superan las 1000 esporas/m3. Una concentración de esporas de moho superior a 500 esporas/m3 se considera alta. Además, la preocupación por la exposición al moho puede llevar a intervenciones como el uso de lejía, que puede ser más dañina que el propio moho. Los alergistas y otros médicos deberían centrarse en recomendar métodos efectivos de secado del hogar y desalentar prácticas perjudiciales o costosas para los pacientes expuestos al moho”.

En un segundo estudio, investigadores del Instituto iAIR examinaron intervenciones para mejorar la calidad del aire interior (IAQ), como el control de fuentes, el monitoreo y el uso de purificadores de aire, y dijeron que estas pueden mejorar significativamente los resultados de salud, particularmente para personas con asma y alergias.

“Este estudio proporciona una actualización sobre tecnología de limpieza de aire de última generación para equipar a los médicos para que puedan asesorar a sus pacientes", dijo Gráinne Cunniffe, PhD, autora principal del estudio. “Los filtros HEPA siguen siendo los más eficaces para eliminar partículas transportadas por el aire, incluidos alérgenos y partículas finas. Además, se descubrió que los filtros de carbón activado son muy eficaces para eliminar compuestos orgánicos volátiles (VOC) y olores. La tecnología basada en rayos UV puede ser eficaz cuando se utiliza en sistemas de climatización y refrigeración (HVAC) con filtrado”.

Los purificadores de aire y los ionizadores que producen ozono se identificaron como tecnologías que se deben considerar con cautela, ya que se ha demostrado que algunos liberan gas ozono nocivo. Según los autores, también se debe alentar a los pacientes a considerar factores como el tamaño de la habitación, el costo, los requisitos de mantenimiento, las pruebas independientes y la certificación de terceros, y los niveles de ruido al seleccionar un purificador de aire.

Título del resumen: Consecuencias para la salud y remediación de la exposición al moho después de desastres naturales: una revisión preliminar

Presentadora: Amber Hardeman, MD, MPH, MBA

Título del resumen: Un soplo de información nueva sobre la tecnología de purificación del aire

Presentadora: Gráinne Cunniffe, PhD

P037

HEALTH CONSEQUENCES AND REMEDIATION OF MOLD EXPOSURE FOLLOWING NATURAL DISASTERS:

A SCOPING REVIEW A. Hardeman*, A. Hidalgo, E. Lindgren, J. Carlson, New Orleans, LA.

Introduction: With increasing global warming, the frequency of severe weather events, including floods and hurricanes, is rising. Allergists play a significant role in mold exposure remediation, evaluation, and providing guidance on remediation strategies.

Methods: We conducted a scoping review of recent articles on flooding and mold exposure after natural disasters to assess the strength of evidence supporting common recommendations for mold remediation provided by physicians.

Results: Moisture deteriorates building materials and furnishings, leading to mold growth and the release of material (e.g. spores and volatile organic compounds). Higher precipitation results in increased mold growth and aeroallergen levels, exacerbating air quality issues and triggering asthma in susceptible individuals. Post-storm, local hospitals witness a nearly twofold increase in ICD-10 diagnosis codes related to mold exposure. Individuals with respiratory conditions, weakened immune systems, and allergies are most at risk. Approximately 18% of the global population has asthma, highlighting the growing global health concern of mold exposure after floods.. Asthmatics face a 2.16 times higher mortality risk when mold counts exceed 1000 spores/m3. Concerns about mold exposure may lead to interventions (e.g., bleach use, airborne particles from home repairs) that can be more harmful than the mold itself.

Conclusion: Mold remediation is a complex field that requires further research to enhance safety guidelines. Allergists and other physicians should focus on recommending effective home drying methods and discouraging detrimental or expensive practices for patients exposed to mold.

P036 A BREATH OF FRESH INFORMATION ON AIR CLEANING TECHNOLOGY G. Cunniffe*1, J. Whelan2, A. Byrne2, J. Ryan2, K. Lestage2, J. McKeon2, 1. Dublin, Dublin, Ireland; 2. Dublin, Ireland.

Introduction: Interventions to improve indoor air quality (IAQ), such as source control, monitoring and the use of air cleaners can significantly improve health outcomes, particularly for people with asthma and allergies. Doctors are a trusted source of information for patients. This study provides an update on state-of-the-art air cleaning technology to equip doctors to advise their patients.

Methods: Recent literature related to air cleaning technologies were reviewed, including studies exploring high-efficiency particulate air (HEPA) filters, activated charcoal, ozone, photocatalytic oxidation, electrostatic precipitation, UV, ionization, and hybrid technologies. Each was evaluated for its safety and effectiveness in reducing indoor air pollutants.

Results: HEPA filters remain most effective in removing airborne particles, including allergens and fine particulate matter. Additionally, activated carbon filters were found to be highly effective in removing volatile organic compounds (VOCs) and odors. Photocatalytic oxidation (PCO) systems showed promise in reducing certain organic pollutants, and are an area of rapid growth, using new nanomaterials. UV-based technology can be effective when used in filtered HVAC systems. Ozone-based air cleaning and ionizers were identified as technologies to avoid as they can release harmful ozone gas. Patients should also be encouraged to consider factors such as room size, cost, maintenance requirements, independent testing and certification, and noise levels when selecting an air cleaner.

Conclusion: HEPA-based air cleaners are recommended for individuals with respiratory conditions or allergies, particularly when combined with carbon filtration. By providing evidence-based information and tailored recommendations, doctors can play a vital role in guiding patients towards healthier indoor environments.