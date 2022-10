Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Para as articulações funcionarem bem, elas precisam de cartilagem, um tecido escorregadio que cobre a extremidade dos ossosque atua na absorção de choques e ajuda as articulações a se moverem suavemente. Segundo o Dr. Joaquin Sanchez-Sotelo, M.D. Ph.D., cirurgião ortopedista da Mayo Clinic, muitas pessoas perdem cartilagem ao envelhecer, mas isso não significa que a substituição da articulação é inevitável. Aqui estão algumas dicas para manter as articulações saudáveis.

A cartilagem se degenera por diversas razões, diz o Dr. Sanchez-Sotelo. As pessoas podem nascer com ossos de formato anormal ou com tendência a ter uma cartilagem mais fraca. A obesidade, o uso excessivo ou as lesões causadas por acidentes também podem danificar as articulações e a cartilagem.

“Quando a cartilagem se degenera, o corpo forma esporões ósseos,” diz o Dr. Sanchez-Sotelo. “Isso é uma reação ao problema subjacente principal, a degeneração da cartilagem. Os esporões ósseos podem bater uns nos outros e se tornar dolorosos. Muitos pacientes se preocupam muito com eles, mas apenas removê-los não curará o problema, exceto em circunstâncias muito raras”.

A perda de cartilagem articular é a essência de uma disfunção comum nas articulações que chamamos de osteoartrite. O Dr. Sanchez-Sotelo diz que a maioria de seus pacientes com osteoartrite estão na faixa dos 60 anos e procuram um profissional de saúde com sintomas que se desenvolveram ao longo do tempo: dores nas articulações, rigidez e perda de movimento.

O Dr. Sanchez-Sotelo diz que uma pessoa pode tomar medidas quando maisjovem para proteger suas articulações ao envelhecer. Ter uma musculatura forte ao redor das articulações pode ajudar a aliviar a carga sobre elas. Entretanto, pessoas que praticam exercícios físicos de alto nível nos esportes (como futebol Americano e fisiculturismo), têm maior risco de desenvolver artrite.

“Você deve praticar o exercício físico com um propósito,” diz o Dr. Sanchez-Sotelo. “Encontre o ponto onde seus músculos estão saudáveis, flexíveis, fortes e protegerão as articulações, mas não exagere.”

Manter um peso saudável é importante, pois a obesidade prejudica as articulações. A glucosamina e a condroitina são suplementos populares para as dores nas articulações, mas faltam evidências convincentes de que elas funcionam, diz o Dr. Sanchez-Sotelo.

Ele também dá estas sugestões para controlar a dor associada à artrose:

Mude as suas atividades. Se você tem artrose no quadril ou no joelho, ao invés de correr, o que resulta em batidas nas articulações, você pode tentar andar de bicicleta.

Reduza a carga sobre as articulações com objetos para ajudar no movimento. Usar uma bengala pode ajudar a reduzir a carga sobre as articulações do quadril, joelho e tornozelo, e diminuir a dor. Uma joelheira, usada sobre a roupa, transfere a carga para o lado mais saudável da articulação do joelho.

Se a dor persistir, considere o uso de medicamentos de venda livre, como acetaminofeno e ibuprofeno. No entanto, esteja ciente dos efeitos colaterais, como úlceras e problemas renais ou cardíacos. Em geral, os medicamentos narcóticos não devem ser usados para osteoartrite.

Se a dor continuar, considere o uso de medicamentos injetáveis, como cortisona ou toradol, que ajudam a aliviar a dor quando aplicados na articulação. Mais uma vez, esses medicamentos têm efeitos colaterais, então certifique-se de consultar um profissional de saúde.

O ácido hialurônico, que também é injetável, usa componentes semelhantes aos do fluido lubrificante das articulações para tentar reconstituí-lo. Seu uso tem sido mais bem-sucedido com a articulação do joelho do que as articulações do quadril e do ombro.

Algumas injeções comercializadas como medicamentos regenerativos incluem células-tronco e plasma rico em plaquetas. Atualmente, muitas pessoas consideram seu uso como experimental, pois não há evidências consistentes sobre sua eficácia.

“No passado, as pessoas mais velhas apenas aceitavam a dor nas articulações”, diz o Dr. Sanchez-Sotelo. “Agora as pessoas estão vivendo mais e querem permanecer ativas ao envelhecer. Nem todos estão destinados à substituição de articulações. Há algumas pessoas na faixa dos 80 e 90 anos que têm articulações ótimas.”

