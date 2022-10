ESTIMADA MAYO CLINIC: Tenho 62 anos e fiz um exame de rotina recentemente. O médico sugeriu que eu fizesse um exame preventivo de câncer do pulmão. Eu fumava um maço de cigarros por dia, mas parei há cerca de dez anos. Eu não tive nenhum problema, então eu quero saber se isso é necessário. Em que consiste esse exame?

RESPOSTA: O câncer de pulmão é a principal causa de mortes por câncer no mundo todo. Cerca de 1,8 milhão de pessoas morrem anualmente de câncer de pulmão no mundo todo, quase o dobro de vidas perdidas a cada ano em relação à segunda causa de mortes, o câncer colorretal, s segundo a Organização Mundial da Saúde.

Estudos bem conduzidos e conceituados mostraram, no entanto, que um programa de exames preventivos organizado adequadamente pode reduzir em 20 por cento o número de pessoas que morrem de câncer de pulmão.

Os programas de exames preventivos são usados para detectar o câncer de pulmão em estágio inicial, quando é maior a chance de ser tratado com sucesso. Em geral, o exame preventivo é recomendado para pessoas com maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Isso geralmente inclui pessoas como você, que fumaram muito em algum momento da vida.

Um estudo dos EUA, o National Lung Screening Trial, descobriu que três segmentos específicos da população são os que mais se beneficiam com o exame preventivo. O primeiro grupo inclui as pessoas que já tiveram câncer de pulmão. O segundo grupo é formado por pessoas que fumaram um maço ou mais de cigarros ao dia, por no mínimo 30 anos.

O terceiro grupo inclui pessoas que fumaram um maço ou mais ao dia por no mínimo 20 anos e que têm outro fator que aumenta o risco de câncer de pulmão. Esses fatores podem incluir um histórico familiar de câncer de pulmão, ter enfisema ou outro distúrbio pulmonar, ter feito radioterapia ou ter diagnóstico anterior de câncer em outra parte do corpo.

Um componente importante de um programa de exames preventivos de câncer de pulmão consiste em um exame radiológico dos pulmões chamado tomografia computadorizada de baixa dosagem. Fazer uma tomografia computadorizada dos pulmões envolve uma consulta médica que dura pelo menos uma hora, apesar de o exame geralmente levar menos de cinco minutos.

A tomografia computadorizada de baixa dosagem é um exame indolor, parecido com um raio-x. As imagens detalhadas dos pulmões e das estruturas adjacentes criadas durante o exame são geradas por um computador e analisadas por um radiologista, que é um médico especializado em diagnosticar doenças com exames de imagem.

O uso de tomografias computadorizadas em exames preventivos de câncer de pulmão é importante porque esses exames podem revelar os cânceres de pulmão muito antes de eles causarem sintomas ou aparecerem em uma radiografia de tórax. Uma tomografia computadorizada pode detectar cânceres do tamanho de um grão de arroz. A importância de detectar o câncer precocemente é significativa porque a sobrevivência após o tratamento do câncer de pulmão está diretamente relacionada ao estágio em que o câncer é detectado pela primeira vez.

Quando o câncer de pulmão é identificado em estágio inicial com uma tomografia computadorizada preventiva, ele frequentemente pode ser curado com cirurgia. Além disso, o tratamento do câncer de pulmão em estágio inicial geralmente pode ser realizado usando técnicas minimamente invasivas, o que permite que os pacientes se recuperem mais rapidamente e retornem às suas atividades habituais mais cedo do que com abordagens cirúrgicas mais invasivas.

É importante saber que o exame preventivo do câncer de pulmão, quando feito corretamente, é mais que apenas um exame de imagem dos pulmões. Ele é um programa multidisciplinar integrado que inclui uma avaliação de risco individualizada inicial para determinar se a participação em um protocolo de exames preventivos seria benéfica para você.

Um programa de exames preventivos conceituado deve incluir uma análise adequada e ter planos estruturados para abordar tudo que for identificado na tomografia computadorizada, pois nem todos os pontos encontrados no pulmão são cancerígenos. Fazer uma avaliação especializada das imagens radiológicas no contexto individual do paciente também é importante, além de garantir que uma visão geral dos achados seja compartilhada e explicada ao paciente. Após a avaliação, os próximos passos podem incluir mais exames, um plano para exames futuros ou uma discussão de opções de tratamento. Para muitos pacientes, o plano pode se resumir a uma tomografia computadorizada de tórax anualmente.

Parar de fumar foi uma decisão excelente, talvez a melhor decisão de cuidados com a saúde que você vai tomar em sua vida. Parar de fumar reduz drasticamente o risco de muitos problemas e aumenta a saúde e o bem-estar geral. Fazer o exame preventivo de câncer de pulmão reforça essa decisão, continuando a proteger sua saúde agora e no futuro.

Dr. Stephen Cassivi, cirurgia torácica, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota

