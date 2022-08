LONDON — Muitas pessoas já experimentaram o desconforto de ter alimentos ou bebidas descendo acidentalmente pelo lugar errado ao engolir. Entretanto, problemas para engolir muitas vezes se tornam crônicos e podem ser um sinal de alguma doença que precisa ser tratada. O Dr. James East, gastroenterologista da Mayo Clinic Healthcare em Londres, explica por que algumas pessoas têm dificuldades para engolir e como elas podem lidar com esse problema.

O termo médico para a dificuldade em engolir é disfagia. As raras situações em que isso acontece são geralmente causadas por comer ou beber muito rapidamente, ou por não mastigar o alimento o suficiente, diz o Dr. East. O desgaste natural ou uma lesão no esôfago à medida que as pessoas envelhecem também podem causá-la. Nos casos crônicos, uma condição médica subjacente pode ser a causa.

“Comer pode parecer uma ação simples, mas engolir alimentos e bebidas na verdade é uma operação complexa para o corpo”, diz o Dr. East. “Muitos nervos e músculos estão envolvidos. Se eles funcionarem mal, a comida pode não se mover pelo trato digestivo como deveria e, em vez disso, pode ficar presa ou voltar para a garganta ou o esôfago.”

Há dois tipos de disfagia. Um tipo envolve o esôfago e o outro está relacionado a problemas com músculos da garganta, conhecido como disfagia orofaríngea.

As condições médicas ligadas à disfagia orofaríngea incluem doença do refluxo gastroesofágico, tumor no esôfago, doenças nas quais os músculos do esôfago têm espasmos ou não conseguem relaxar, como acalasia, esclerodermia e esofagite eosinofílica, e a cicatrização e o estreitamento do esôfago como efeitos colaterais de radioterapia.

Os problemas de saúde subjacentes relacionados à disfagia orofaríngea incluem algumas formas de câncer, doenças neurológicas como doença de Parkinson, esclerose múltipla e distrofia muscular, o desenvolvimento de uma alteração em formato de bolsa na garganta chamadadivertículo de Zenker, e lesão no nervo causada por AVC, lesão cerebral traumática ou lesão na medula espinhal.

A dificuldade crônica de engolir durante a ingestão de alimentos pode levar à perda de peso e asfixia e à entrada de alimentos nos pulmões, causando pneumonia por aspiração e asfixia, diz o Dr. East.

O diagnóstico da disfagia crônica pode envolver radiografia, endoscopia, onde é usado um endoscópio para visualizar o esôfago, a medição da pressão do músculo esofágico e tomografias computadorizadas.

O tratamento pode envolver fisioterapia, cirurgia, medicação e mudanças na dieta, incluindo a exclusão de alimentos com determinadas texturas e a limitação ou eliminação de cafeína e álcool.

Os novos tratamentos incluem POEM, ou miotomia endoscópica peroral, onde a cirurgia laparoscópica tradicional para liberação dos músculos do esôfago em espasmo é substituída por uma técnica endoscópica de túnel que é menos invasiva e realizada totalmente através da boca.

“Se achar que a dificuldade em engolir alimentos está começando a acontecer com mais frequência do que apenas de vez em quando, é importante consultar seu médico imediatamente para investigar se ela é causada por uma condição de saúde subjacente”, diz o Dr. East. “As condições crônicas que contribuem para a disfagia muitas vezes podem ser controladas, melhorando muito a qualidade de vida, mas os problemas para engolir quase sempre precisam de investigação imediata.”

###

Sobre a Mayo Clinic Healthcare

A Mayo Clinic Healthcare, localizada em Londres, é uma subsidiária integral da Mayo Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos. A Mayo Clinic dos Estados Unidos ocupa a 1ª posição em mais especialidades do que qualquer outro hospital, de acordo com a U.S. News & World Report. Isso tem um motivo: a qualidade do atendimento. A Mayo Clinic Healthcare é a porta de entrada para essa incomparável experiência no Reino Unido. Visite Mayo Clinic Healthcare para obter mais informações.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.