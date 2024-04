Newswise — ROCHESTER, Minnesota — “Estações de trabalho ativas”, ou seja, ambientes que tenham esteiras dobráveis para caminhar, bicicletas, steppers ou mesas com regulagem para trabalhar de pé, melhoram a cognição mental sem reduzir o desempenho no trabalho, um estudo da Mayo Clinic sugere. O sedentarismo prolongado pode aumentar o risco de doenças crônicas evitáveis. Os resultados do estudo foram publicados na revista médica Journal of the American Heart Association.

“Segundo nossos resultados é possível realizar o exercício junto ao trabalho de escritório que, antigamente, era feito durante longos períodos sentado. Estações de trabalho ativas podem oferecer uma forma de melhorar potencialmente o desempenho cognitivo e a saúde no geral, apenas se movimentando no trabalho”, diz o pesquisador sênior Dr. Francisco Lopez-Jimenez, cardiologista preventivo da Mayo Clinic.

A pesquisa envolveu 44 participantes em um ensaio clínico randomizado. Quatro escritórios foram avaliados por quatro dias consecutivos no Centro para Vida Saudável Dan Abraham da Mayo Clinic. Os ambientes incluíram uma mesa fixa ou de ficar apenas sentado no primeiro dia, seguido de três estações de trabalho ativas (com esteiras dobráveis, steppers ou mesas com regulagem para trabalhar de pé) de forma aleatória. Os pesquisadores analisaram a função neurocognitiva dos participantes com base em 11 avaliações que verificaram raciocínio, memória de curto prazo e concentração. Habilidades motoras finas foram avaliadas por meio de teste on-line de velocidade da digitação e outros testes.

A função cerebral dos participantes melhorou ou se manteve igual ao usaram as estações de trabalho ativas. A velocidade da digitação diminuiu apenas um pouco e a precisão da digitação não foi afetada. O estudo revelou pontuações de raciocínio melhoradas quando os participantes estavam de pé, usando o stepper ou caminhando em comparação a quando estavam sentados.

“Pessoas que trabalham em um escritório passam boa parte da sua jornada de oito horas sentada em frente à tela do computador e do teclado. Esses resultados indicam que há mais formas de realizar o trabalho e, ao mesmo tempo, se manter produtivo e mentalmente preparado. Seria bom considerar uma estação de trabalho ativa na prescrição para prevenção e tratamento de condições, como obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes”, diz o Dr. Lopez-Jimenez.

