Newswise — فيرمونت، ولاية مينيسوتا — إن يداك أعجوبة ميكانيكية، ذات بكرات على هيئة أوتار تنثني وتتمدد لفتح وإغلاق قبضة اليد، وفرد وثني الأصابع. وكل وتر مُغلَّف بغمد يثبته في مكانه.

قد يلتهب الوتر ويتورم في بعض الأحيان، مما يمنع انزلاقه بسلاسة أسفل هذا الغمد. وعند حدوث ذلك، قد يعلق الإصبع أو الإبهام في وضع منحني أو وضع مستقيم ويُطلق على هذه الحالة الإصبع الزنادي.

من هم المعرضون للإصابة بالإصبع الزنادي؟

عادة ما يكون الأشخاص البالغون 45 عامًا أو أكثر، والمصابون بالسكري أو التهاب المفاصل الروماتويدي عُرضة للإصابة بالإصبع الزنادي. ونادرًا ما يُصاب به الأطفال. يلتهب غمد الوتر عادةً بسبب التحميل الزائد عليه أو التعرض لإصابة، لذلك قد يكون لدى الأشخاص الذي يؤدون حركات متكررة أو الذين يتطلب عملهم الإمساك بالأشياء الثقيلة أو رفعها قابلية للإصابة بهذه الحالة. وقد تحدث الحالة في أي وقت وهي أكثر شيوعًا مما يظنه الأشخاص.

كيف تُعالج؟

إذا ظهرت عليك أعراضًا خفيفة، مثل كتلة صغيرة ومؤلمة في قاعدة الإصبع أو الإبهام على جانب راحة اليد، لكن لا يزال بإمكانك فرد أو ثني الإصبع دون أن يَعلق، فتناول أدوية مضادة للالتهاب المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين، كل يوم لمدة أسبوعين. إذا كان الإصبع أو الإبهام عالقًا، فيمكنك الضغط عليه برفق لجعله ينفرد أو ينثني.

إذا كان الإصبع أو الإبهام عالقًا، ولم يفلح الضغط في فرده أو ثنيه، وإذا كنت تشعر بطقطقة أو تصلب، سيكون المستوى الثاني من العلاج هو الحقن بالستيرويد لتهدئة الالتهاب والتورم. ويُجرى الحقن في العيادة ويكون موضعه راحة اليد. حيث يُرش سائل بارد لتخدير المنطقة.

قد يخفف الحقن من المشكلة، ولكن يُحتمل أن تعود الحالة مجددًا. وإذا حدث ذلك، قد يُعاد الحقن بعد مضي ثلاثة أشهر.

والعلاج غير الجراحي الآخر الأقل شيوعًا هو ارتداء جَبيرة. سترتدي الجَبيرة في الليل لإبقاء الإصبع أو الإبهام المصاب مفرودًا.

هل الجراحة خيارًا مطروحًا؟

عندما لا تنجح الأدوية المتاحة دون وصفة طبية والحُقن الستيرويدية، فقد تحتاج إلى جراحة، وهي عبارة عن إجراء طبي سريع يتم في نفس اليوم. حيث يُعمل شق صغير في راحة اليد، عادة على طول ثنية الإصبع حتى يكون موضع الشق أقل وضوحًا. يُدخِل الجراح المسبار تحت الجلد لفك الالتصاق.

ويمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم، ولكن سيكون استخدامك محدودًا لليد التي أجُريت عليها الجراحة لمدة 10 إلى 14 يومًا حتى تتماثل للشفاء. سيكون بإمكانك ارتداء ملابسك والقيادة والأكل وعمل بعض الأنشطة الخفيفة الأخرى، ولكن احرص على عدم حمل أي شيء يزن أكثر من 15 رطلًا (7 كغم).

ستعود إلى العيادة بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا لإزالة الضمادات والغرز الجراحية. يمكن لأغلب الأشخاص العودة للعمل دون أي محاذير ونادرًا ما يحتاجون إلى الخضوع للعلاج الطبيعي بعدها.

هل يمكن الوقاية من الإصبع الزنادي؟

الوعي هو خط الوقاية الأول. إذا لاحظت وجود كتلة صغيرة مؤلمة في قاعدة الإبهام أو الإصبع، أو طقطقة أو تصلب، فيجب استشارة اختصاصي عظام.

سارة سنايدر ممرضة ممارسة في قسم جراحة العظام في نظام مايو كلينك الصحي.

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