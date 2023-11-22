Newswise — لندن — تتشابه التهيئة للحمل في بعض الأمور مع الاستعداد لخوض سباق. فالنظام الغذائي وممارسة الرياضة وتجنب العادات غير الصحية كلها أمور مهمة لزيادة فرص حدوث الحمل، وذلك وفقًا لما قالته مي الأعرجي، بكالوريوس الطب والجراحة، خبيرة طب الأسرة في مايو كلينك هيلثكير في لندن.

وتقول الدكتورة مي الأعرجي: "بشكل عام ننظر في نمط الحياة لنبدأ به". "هل ممارسة الرياضة والنظام الغذائي صحيان ومتوازنان؟ هل هناك أي عوامل أخرى قد تقلل من فرص الحمل، مثل التدخين وتناول الكحوليات؟"

حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في التمارين الرياضية الشاقة أو نقص الوزن أو زيادته إلى تقليل الخصوبة. وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، فإن تناول الأطعمة الصحية والمتنوعة بالكميات المناسبة للحصول على التغذية والوصول إلى وزن صحي هو الأفضل.

تقول الدكتورة مي الأعرجي: "يجب النظر إلى حجم الحصص الغذائية. "وأعتقد أن هذا هو أهم شيء"، "وبشكل عام، يجب محاولة تجنب الأطعمة المصنعة والأطعمة الغنية بالدهون، وإضافة البقوليات، والخضروات الورقية، والفواكه".

وأضافت أنه إذا كانت المشكلات الصحية مثل الداء البطني تعني الحد من أطعمة بعينها أو تجنبها، فيجب وضع ذلك في الحسبان أثناء التخطيط الغذائي.

كما أن تقليل مستويات التوتر، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وتجنب الإفراط في تناول الكافيين أمور مهمة أيضًا بالنسبة للخصوبة.

إن نمط الحياة الصحي مهم للنساء والرجال على حد سواء عند التخطيط لتكوين أسرة، وتقول الدكتورة مي الأعرجي: "إن النصيحة متشابهة إلى حد كبير: اعتنوا بصحتكم".

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