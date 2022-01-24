伦敦 — 位于伦敦的Mayo Clinic Healthcare（妙佑医疗国际健康医护中心）扩展了一些先进心脏影像检查设备，引入了三维经食管超声心动图。这些设备的增加再加上英国妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 专家及其美国同事的评估和审查，可为心脏瓣膜疾病的全面诊断提供支持。

经食管超声心动图是一种当前最先进的影像评估方法，可提供有关心脏的即时、准确和具成本效益的诊断信息。它通过一个很细的内窥镜来运作，通过食管可以看到心脏内部的特定视图。在这个过程中，患者处于轻度镇静状态。

通过这个内窥镜，临床医疗专业人员可以在监视器上看到患者体内跳动心脏的活动影像。经食管超声心动图产生的图像可以测量和用于诊断，并可用于制订详细的治疗计划。这种影像检查方法为Mayo Clinic Healthcare使用的经胸超声心动图、运动负荷超声心动图、计算机断层（CT）扫描和心脏核磁共振成像（MRI）等其他心脏影像工具提供了补充。

值得注意的是，经食管超声心动图在心脏瓣膜问题的诊断和处理中发挥着重要作用，这些问题包括瓣膜增厚和变窄（狭窄）或瓣膜渗漏导致血液回流（反流）等。此类影像评估在感染性心内膜炎诊断中也很重要，这是一种会损坏瓣膜的心脏内膜细菌感染。如果感染导致损伤，或者瓣膜缺陷影响心脏的泵血能力，患者可能需要进行心脏瓣膜手术。

“使用经食管超声心动图，我们可以确认心脏瓣膜疾病的初步诊断或提供有用的第二诊疗意见来指导患者的后续医疗步骤。当需要手术修复或心脏瓣膜置换以恢复正常血流时，我们的Mayo Clinic Healthcare团队会咨询美国的介入性心脏病学同事和外科医生，为患者提供高度个人化的建议。”Mayo Clinic Healthcare的心脏病学顾问专家Gosia Wamil医学博士/哲学博士说道。

经验和结果是外科瓣膜修复或替换的重要考虑因素。美国妙佑医疗国际的外科医生和介入性心脏病学专家施行高数量的心脏瓣膜手术，并在微创机器人心脏手术、心脏直视手术和经导管主动脉瓣植入术（TAVI） 与二尖瓣夹合术（MitraClip）为例的结构性心脏病手术方面取得了成功。

记者：在英文帖子末尾的下载中提供了广播质量的经食道回声视频。 “来源：”Mayo Clinic Healthcare"

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关于Mayo Clinic Healthcare

Mayo Clinic Healthcare是一家位于伦敦的非营利性学术医学中心，属于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的全资附属机构。凭借优质的医疗护理，位于美国的妙佑医疗国际荣登《美国新闻与世界报道》专业科室排名第一数量最多的医院。Mayo Clinic Healthcare为英国患者打开卓越医疗体验的大门。请访问Mayo Clinic Healthcare了解更多信息。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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