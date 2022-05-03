菲尼克斯 — 根据睡眠基金会的数据，大多数人一生中有三分之一的时间都在睡觉或休息。在睡眠期间，身体会恢复精力和自我修复。良好的睡眠通常由您的睡姿决定。妙佑医疗国际的睡眠专家Lois Krahn医学博士和Virend Somers医学博士/博士分享了关于最佳和最差睡姿及相关原理的知识。

首先是最差的睡姿：仰卧，特别是对于睡眠呼吸暂停患者。

“我知道很多人觉得仰卧很舒服，因为身体的重量不会落在关节上。”亚利桑那州菲尼克斯和斯科茨代尔妙佑医疗国际的睡眠科医生Krahn博士表示，“仰卧意味着您的舌头和下颚会向下压，会挤占呼吸道。因此仰卧的人更容易打鼾。”

俯卧有助于保持呼吸道畅通，但会对脊柱和颈部造成压力。

“有大量证据表明，侧卧可能更好。”明尼苏达州罗切斯特市妙佑医疗国际的心脏病专家兼妙佑医疗国际临床和转化科学中心睡眠设施主任Somers博士说道。

侧卧有助于防止呼吸道挤压和减少打鼾。

“侧卧是一种很好的睡姿，在舒适的前提下可以稍微抬高头部。”Krahn博士表示。

在怀孕期间也建议侧睡，尤其是最后三个月。Somers博士表示，最好是向左侧卧，因为可以防止内部器官承压，促进血液健康流动。

“在孕晚期如果采用仰卧，子宫会挤压下腔静脉。它会挤压动脉系统。”Somers博士说道。

睡眠基金会也认为侧卧最适合颈痛和背痛患者，并且在膝盖之间放一个小枕头效果会更好。

“如果不在膝盖间放一个枕头，侧卧的压力会落到您的臀部，可能会导致一些问题。”Somers博士说道。

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