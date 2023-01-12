Newswise — 伦敦 — 胃食管反流病是世界上最常见的消化道疾病之一。当胃酸从胃部上升到食管时就会发生这种状况：胃能抗酸，但食管的抗酸能力却没有那么强。妙佑伦敦医疗中心的胃肠科医生James East（医学博士）说反流病虽然很常见，但如果长期不加以治疗，可能会出现严重的并发症。

胃灼热是反流病的一个主要症状，但该病远不止于此。

“胃食管反流病，是指您的食管内壁受到酸和化学物质侵蚀，”East博士说。部分反流病患者可能会感到咽喉哽住、吞咽困难、胸部疼痛、咳嗽，或有不断加重的哮喘型症状。

“反流病的并发症包括食管炎，即食管底部的炎症，”East博士说：“如果这种情况持续存在，您可能会出现食管瘢痕形成或缩窄，或食管狭窄。”

如果它长期存在并愈合，食管内壁就会变为一种更耐酸的形式，称为巴雷特食管，这是一种相当常见的反流病并发症，East博士说。

巴雷特食管是一种食管内壁因酸反流而受损的状况，会导致内壁增厚并发红。随着时间的推移，食管与胃之间的阀瓣可能会开始失效，导致食管受到酸和化学物质侵蚀。在部分人中，反流病可能会引起食管下段内壁的细胞变化，导致巴雷特食管。

虽然经常出现胃灼热可能是一个征兆，但许多巴雷特食管患者没有任何症状。巴雷特食管确实会增加罹患食管癌的风险。虽然癌症风险很小，但巴雷特食管患者应定期检查癌前细胞，这一点很重要。

巴雷特食管风险最高的人群包括：

50 岁以上的白人男性。

有巴雷特食管或食管癌家族史者 。

抽烟者 。

腹部脂肪过多者 。

长期反流持续 5 年以上的患者。

“如果您有其中三个风险因素，则应该进行巴雷特食管的内窥镜筛查，”East博士说。为了筛查巴雷特食管，医生会将一根末端带有摄像头的发光管（称为内窥镜）穿入咽喉，以检查食管组织变化的迹象。通常会进行活检以取出组织并确认诊断。

巴雷特食管的治疗取决于食管中异常细胞的生长程度和患者的整体健康状况。早期治疗可能包括生活方式措施和药物，以帮助减少酸反流，从而减少食管酸暴露。

巴雷特食管影响10%至15%的反流病患者，East博士说。一个小得多的群体面临着另一种风险。

“每年约200名巴雷特食管患者中有1人将发展为食管腺癌，”East博士说：“胃能很好地应对强酸性环境。但食管却无法应对酸。因此，当酸上升时，这种酸反流会损害食管细胞，导致它们被抗酸细胞取代，逐渐发展为巴雷特食管。”

目前已有反流病的创新治疗方法和药物，如质子泵抑制剂。但首先要避免诱发因素，如咖啡、酒精和抽烟。

“如果您有严重或频繁的反流病，应寻求医疗建议，”East博士说。

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