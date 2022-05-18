罗切斯特，明尼苏达州 — 每年的这个时候，妙佑医疗国际的骨外科医生Sanjeev Kakar医学博士都会开始看到，那些因观看高尔夫球和其他挥杆挥棒运动而受启发的人当中，有许多人受伤。

“天气好转了。电视上播出大型高尔夫球锦标赛。当地球场已经开放。人们都跃跃欲试想再显身手，” 专长于手部和手腕损伤的Kakar博士说。“人们跑到练习场，在短时间内击出数百个球，而且事先没做热身和伸展。此外，球手可能动作机制差并且使用旧的装备，这些都可能导致受伤。”

尽管活动对身体有好处，但是需要挥杆挥棒的运动对手和手腕的影响特别大。小指下方手掌底部的钩骨可能会受伤，尤其是在打出厚击球（球杆先打到地面再打到球）或用棒球棒反复击球时。另一种常见的损伤涉及手小指侧的尺侧腕伸肌腱或三角纤维软骨复合体。损伤会导致手腕疼痛，尤其是转腕和旋转前臂时，并且还会导致握力丧失。

Kakar博士还建议大家要注意，身体一个部位的疼痛会导致其他部位的疼痛。

“高尔夫球的挥杆是由动态动作组成的，” Kakar博士说。“如果你为了代偿背部损伤而没有转身，那么为了产生额外的力量，你用身体的另一部位来补偿。例如，你可能就只是挥动手臂，致使突然地让肘部或手腕受到冲击。”

为了从一开始就防止受伤，Kakar博士提出了以下三个建议：

有目的的练习

开始打高尔夫球之前，做一些基本的伸展运动，放松背部、髋部、肩膀、手臂和手腕。循序渐进地达到您想要的活动水平。与其一口气击出数百个球，不如花较短的时间专注于练习一项技巧。练习短距击球或练习长距击球，但不要同时两项都练。

合适的装备

随着运动装备日趋发展完善，您应当寻找时下适合自己的装备，而不是很久以前别人留下来的旧装备。确保球杆长度适宜，握把足够粗。避免使用老式的钢轴球杆。较新式球杆具有更轻的石墨杆身和空腔背设计，可以更好地吸收冲击。

正确的动作机制

无论您是新手还是老手，从经验丰富的职业PGA教练那里寻求指导，可以打造良好的基础或纠正坏习惯。

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