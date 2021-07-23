杰克逊维尔市，佛罗里达州 — 妙佑医疗国际正在尝试将再生医学作为多年来的医学难题——椎间盘退行性疾病的一种潜在长期解决方案。世界上有数百万人长期受到由于脊柱经年磨损导致的颈部和背部疼痛的困扰。对于这种常见病痛，目前的治疗通常只能提供暂时的缓解，找到治愈方法是摆在医学研究者面前的一项挑战。

Wenchun Qu博士（医学博士）是妙佑医疗国际佛罗里达州杰克逊维尔院区的理疗医生和疼痛专科医生，同时也是妙佑医疗国际再生医学中心再生疼痛医学主任，他提出了一种假设：椎间盘退行性疾病的治疗方案可能就隐藏在间充质干细胞中。这些成体干细胞已经过深入研究证实对人体是安全的。

“我在临床前模型中的研究表明，间充质干细胞对于治疗动物椎间盘退行性病况非常有效。我们已进一步与行业赞助者合作，在大型三期临床试验中对间充质干细胞进行测试，目前我们正在等待结果的公布，”Qu博士说。“现在我们正在开发下一代间充质干细胞，它们在治疗椎间盘退行性疾病方面显示出了更加强效的潜力。”

妙佑医疗国际再生医学中心为这项研究提供了大力支持，帮助研究团队将这种新型再生生物治疗方法发展成医学实践，从而为需求无法得到满足的患者提供新的治疗选择。Connor Group儿童和社区合作伙伴部也为Qu博士的研究提供了大力支持。

脊柱椎间盘是由胶原和蛋白质构成的类似橡胶的柔软垫片，其作用是在脊椎骨之间提供缓冲。它们是保持脊柱灵活性的基础。随着人们年龄的增长，椎间盘可能会破裂，从而导致发炎，使水分子减少。水分的减少进一步导致情况恶化，随着时间的推移，可能会使椎间盘塌陷。

椎间盘退行性疾病患者可能出现的典型症状包括刺痛、僵硬和行动问题。这可能会导致一些生活质量问题，例如失去工作、功能下降及活动受限，有时甚至会影响到整个家庭。

由于脊柱椎间盘没有血液供应，因此无法治愈或再生。许多治疗试图减轻脊柱恶化的疼痛症状，包括通过椎间盘内注射控制发炎，以及通过电热疗法发送电脉冲震动来麻痹携带疼痛信号的神经。

“根据长期研究，患者随访数据已表明这些治疗的效果并不比安慰剂更好，因此几乎已经弃之不用，”Qu博士说。在其他治疗方案都无效的情况下，患者通常会选择手术来融合椎间盘已失效的脊椎骨。然而，脊柱融合术可能无法实现长期的疼痛缓解。

Qu博士的假设是间充质干细胞可为减少发炎、缓解疼痛以及恢复脊柱椎间盘提供一种新的选择。他正在将其研究应用到再生医学服务上，这项服务他早在妙佑医疗国际明尼苏达州罗切斯特院区时就已开始提供，现已纳入妙佑医疗国际佛罗里达州院区的服务目录。

“我们认为间充质干细胞能够控制椎间盘的发炎过程，从而减少受伤脊柱椎间盘中水分子的损失。如果发炎减少，疼痛也会减少，”Qu博士说。“间充质干细胞会提供生长因子和组织再生，刺激健康椎间盘细胞的产生。”

通过与佛罗里达州妙佑医疗国际疼痛医学部合作，Qu博士为背部和颈部疼痛的患者提供了两种再生程序。骨髓穿刺浓缩液(BMAC) — 该程序涉及将从患者自身骨髓中获取的带有生长因子的干细胞注入到受影响的关节处。富含血小板血浆(PRP) — 该程序涉及将从患者自身血液中分离出的血小板注入到受影响的关节处。有时，他会将两种程序结合使用，先注入骨髓穿刺浓缩液，然后再注入富含血小板血浆。有时，他会在数月之后为选定病例使用加强注入剂量的富含血小板血浆。

“我们在退行性椎间盘疾病患者的疼痛缓解和功能恢复方面看到了可喜的结果，”Qu博士说。“我们没有观察到明显的副作用，而且我们一直在持续跟踪患者对这些程序的疼痛和功能反应。”

这些程序的执行符合美国食品药品监督管理局(FDA)安全指南，并且我们会对患者进行密切监控。因为FDA认为骨髓穿刺浓缩液和富含血小板血浆是试验性的，所以这些程序通常不在保险承保范围之内。

Qu博士表示需要进行更多研究来确认自己的假设，并为退行性椎间盘疾病建立一个细胞疗法反应数据库。

Qu博士正在领导另一项再生医学研究，以调查使用骨髓源性间充质干细胞治疗脊柱骨性关节炎的安全性、可行性和有效性。这项研究得到了The Louis V. Gerstner, Jr. Fund at Vanguard Charitable提供的拨款支持，以及Jeff and Mary Werbalowsky慷慨提供的慈善赞助。

Qu博士的研究已作为一种研究性新药物获得FDA批准。他可能还需要花费数年时间才能完成全面测试，并获得FDA最终批准用于日常病患照护。

###

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。

致新闻工作者：Qu博士可以接受英语和中文普通话采访。如有意采访，请通过 [email protected] 联系妙佑医疗国际媒体关系部的 Sharon Theimer。