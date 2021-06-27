个体化医疗的创举主要专注于治疗罕见疾病或癌症。很少有人尝试对非传染性慢性疾病进行个体化治疗，例如肥胖症 — 这是一种慢性复发疾病，也是诱发2型糖尿病、脂肪肝病、心血管疾病和癌症的主要病因。有许多肥胖症干预的措施，例如饮食、辅助设备、手术和药物。然而，人们对这些肥胖症干预措施的反应预测因素知之甚少。

妙佑医疗国际胃肠科医生与肥胖症专家Andres Acosta医学博士/博士表示：“使用当前的治疗选择以达持续性的减重仍然是临床实践中面临的挑战。” 为了解决此问题，Acosta博士和妙佑医疗国际的一组研究人员着手研究基于肥胖症表型的抗肥胖症药物，以增强体重减轻效果。表型是个人的基因型与环境相互作用而产生的一组可观察特征。 他们的调查结果发表于《肥胖症》期刊，其中表明表型指导的方法涉及一年后体重减轻超过1.75倍，并且一年后体重减轻超过10%的患者比例为79%，相较于未采用表型指导治疗的患者的体重减轻比例为34%。

什么是表型，它们为什么如此重要？ 该团队将肥胖症分为四种表型：

大脑饥饿 — 主要由脑肠轴控制此饥饿感，需要异常的卡路里量来达到饱腹感。

情绪饥饿 — 渴望进食来应对积极或消极的情绪。

饥饿的肠道 — 异常的持续饱腹时间。

缓慢燃烧脂肪 — 降低代谢率。

就能量平衡而言 — 摄入与消耗的能量 — 这四种表型可调节体重。

摄入能量的关键推动因素是饱腹感、持续饱腹时间和情绪化进食。能量消耗的主要推动因素是静息能量消耗、非运动性身体活动、运动，以及食物和运动的产热（餐后代谢率上升）效应。

Acosta博士表示：“解释患者在食物摄入和能量消耗的这些可测量组成部分中的差异，并评估是否可对其肥胖症进行个体化治疗至关重要”。

该团队推论，对表型进行分类将揭示肥胖症亚组群并增强对肥胖症药物的反应。

“我们的目标是特征化肥胖症表型，同时评估与非表型指导的药物相比，表型指导的抗肥胖症药物的有效性。”

妙佑医疗国际团队在一家体重管理中心进行了为期一年的临床试验，其中312名患者被随机分配接受表型指导治疗或加入抗肥胖症用药的非表型指导的治疗。

在个体化医学时代，除了之前随机试验报告的积极结果外，所提议的表型指导分层和治疗方案代表了朝向优化肥胖症治疗的精准医学方法迈出了坚实的一步。

“生物和行为表型阐明了人类肥胖症的复杂性，并且可以有针对性地使用药物来增强体重减轻效果，”Acosta博士如此说道。“我们的长期目标是制定一种个性化的方法，为合适的患者确定合适的药物，最大限度地降低肥胖症管理的副作用。”

Acosta博士的研究涵盖了个体化医学的许多关键领域。他的团队将药物基因组学原理 — 药物如何与基因相互作用 — 应用于肥胖症，以更全面地了解疾病的发展过程，减少治疗的不一致性并降低治疗的副作用。他的目标是对肥胖症进行分层，以支持个性化药物用来治疗肥胖症的发展并生成更安全、更有效的用药。

Acosta博士荣获妙佑医疗国际个体化医学中心（Mayo Clinic Center for Individualized Medicine）颁发的Gerstner职业发展奖。该奖项为此研究提供了部分资金。