明尼苏达州罗切斯特— 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究表明，添加信使的RNA（核糖核酸）或称mRNA疗法可以改善对治疗无反应的患者对癌症免疫疗法的应答。免疫疗法利用人体的免疫系统来预防、控制和消除癌症。这项研究发表于美国癌症研究协会的期刊《癌症免疫学研究》。

在COVID-19（2019冠状病毒病）大流行期间，信使RNA及其缩写词“mRNA”已为公众所熟悉。COVID-19的mRNA疫苗的作用方式是指导体内的细胞合成一种蛋白来触发对病毒的免疫应答。

MRNA技术也引起了癌症研究人员和医生的兴趣。癌症治疗中的一个主要障碍是有接受免疫检查点抑制剂，以防免疫反应过激而破坏体内健康细胞的患者的应答率低。

“我们发现，通过在免疫细胞中引入mRNA，有可能在不试图改变基因组本身的情况下，产生有用的蛋白来提高其抗肿瘤活性，”妙佑医疗国际癌症研究人员董海东（医学博士/哲学博士）表示。“这种方法有可能在整个医学领域使用，将从单细胞RNA测序中获得的信息导入基于mRNA的疗法给予患者。”

为了进行这项研究，董博士和他的团队在实验室里制造了一种免疫系统蛋白，一种可以检测肿瘤组织中的蛋白水平的单克隆抗体。研究的目的是确定某些患者的肿瘤反应性免疫细胞中是否有适当的蛋白水平，以作为这种治疗性干预的潜在生物标志物。

“大多数晚期癌症患者并没有从目前的免疫检查点阻断疗法中获益，”董博士说。“我们的研究提供了一种检测这个问题的工具，还提供了一种基于mRNA的疗法来解决这个问题。”

接下来，研究人员采用了新的测序技术，实现了基于mRNA的初级免疫细胞修改。他们在单细胞RNA测序数据集中确定了靶基因。然后，他们进行了功能性测试，以验证靶基因在增强性免疫细胞介导的肿瘤细胞灭杀中的作用。

分析表明，对免疫疗法无应答的患者的T细胞存在有一弱点。T细胞是在免疫系统中起重要作用的白细胞。它们会攻击癌细胞，阻止癌细胞扩散到身体其他部位。研究人员开发了一种基于mRNA的策略，以改善对治疗无应答的患者的T细胞对免疫检查点抑制剂的应答。

董博士表示，这项研究为一种新的转化方案建立了模型，利用从单细胞RNA测序研究中获得的信息导入基于mRNA的治疗以作为临床使用。

未来的研究目标包括优化筛查，以检测人类肿瘤组织中的蛋白。这将有助于确定癌症预后和免疫疗法应答是否存在任何关系，并探索使用mRNA进行T细胞疗法的平台。

“在妙佑医疗国际，我们满足患者需求的一种方式是为他们提供在别处没有的新方案，”董博士表示。“我们会努力为对当前免疫疗法无应答的患者寻找各种选择。”

资金来源

研究的资金来源于妙佑医疗国际个体化医学中心（Center for Individualized Medicine）的精准生物标志物免疫治疗(IMPRESS)和高精度治疗计划、妙佑医疗国际生物医学发现中心（Center for Biomedical Discovery）、妙佑医疗国际癌症中心的David F.和Margaret T. Grohne癌症免疫学和免疫治疗计划、Richard M. Schulze Family Foundation和妙佑医疗国际Office of Translation to Practice（OTP，转化科学至临床实践部附属于Center for Clinical and Translational Science （CCaTS，临床和转化科学中心））创新加速器奖励计划。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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