尊敬的妙佑医疗国际：我经诊断患有轻微的肠易激综合征，并与医生讨论了如何在不使用药物的情况下控制我的症状。我有意尝试通过更加注重饮食来控制病情。请问有什么我需要注意的事项？另外，药物是我控制症状的唯一方法吗？

答：虽然药物可以治疗肠易激综合征，但并非所有此疾病的患者都需要药物治疗。对于有些人来说，尤其是症状轻微的患者，通过调整生活方式也足以控制症状，如饮食调整、压力管理和经常运动。对于中度至重度症状的患者来说，可能需要结合改变生活方式和药物治疗来控制肠易激综合征。

肠易激综合征会影响大肠，有时也会影响小肠。肠壁上排列着一层层的肌肉，这些肌肉在推动食物通过消化道时，会以协调的节奏收缩和放松。如果您患有肠易激综合征，这些肌肉的收缩可能比正常情况更加强烈或更加明显。从而，当食物、气体或粪便通过肠道时，可能会引发腹部抽筋和疼痛。肠易激综合征也与肠道活动不规律有关，如腹泻或便秘。其他症状可能包括胀气和腹胀。

经诊断患有肠易激综合征的人群一定要意识到，某些腹部问题与这种病症无关，可能是其他潜在问题的征兆。尤其是以下症状需要立即就医：便血、不明原因或快速的体重减轻、持续或剧烈腹痛、不明原因的呕吐、吞咽时疼痛明显或吞咽困难、腹部肿块。

肠易激综合征是一种慢性疾病，症状往往随着时间的推移出现和消失。这种症状无法治愈，但一般通过饮食、生活方式和压力管理可以得到缓解。

超过60%的肠易激综合征患者表示，他们的症状或多或少与食物有关。然而，此病症患者之间的症状差异显著，所以很难给出对所有患者都行之有效的具体饮食建议。

但总的来说，多食用高纤维食物和大量饮用液体对许多肠易激综合征患者都是有益的。避免会导致胀气和腹胀的食物和饮料，包括碳酸饮料和酒精类饮料；咖啡因；生水果；以及卷心菜、西兰花和花椰菜等蔬菜。减少或避免摄入麸质有可能缓解与肠易激综合征相关的腹泻。

研究表明，某些特定的碳水化合物可导致肠易激综合征患者出现腹痛、腹胀和胀气，其中包括可发酵寡糖、二糖、单糖和多元醇(FODMAP)。这些碳水化合物存在于某些水果和蔬菜；小麦；黑麦；豆类；牛奶、奶酪和酸奶等含乳糖食物；以及人造甜味剂中。

遵循低FODMAP饮食可以缓解肠易激综合征的症状。但由于含有这些化合物的食物种类繁多，患者很难自行制定此类饮食计划。求助熟悉肠易激综合征的营养师会大有裨益。营养师可以审视患者的症状和饮食需求，讨论建议的饮食改变，并制定个性化的饮食计划来缓解症状。

压力也会影响肠易激综合征，压力越大，症状越严重。练习减压技巧和参加舒缓压力的活动，如瑜伽和冥想，可能会减少与压力相关的突发事件。经验丰富的压力管理、正念和行为矫正治疗师或咨询师也能够帮助肠易激综合征患者更好地控制压力和缓解症状。

建议肠易激综合征患者经常参加运动。日常的身体活动可以舒缓压力，刺激肠道正常收缩，并改善整体健康状况。

如果单单靠改变生活方式还不足以防止肠易激综合征扰乱日常生活，请与医疗服务专业人士讨论药物方案。治疗肠易激综合征的处方药和非处方药种类有很多。— Robert Kraichely博士，明尼苏达州罗切斯特妙佑医疗国际胃肠病科

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