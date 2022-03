Newswise — LONDON. The number of people suffering from diabetes , a condition that carries an increased risk of heart disease, is increasing worldwide . Dr. Gosia Wamil , a cardiologist at Mayo Clinic Healthcare in London, explains the connection between these two serious, chronic conditions.

Compared with the general population, people with type 2 diabetes are up to four times more likely to die from cardiovascular causes, and thus clinicians recognize the need to lower the risk of heart disease in diabetics, rather than just control blood glucose levels, adds Dr. Wamil.

“Implementing positive lifestyle changes, such as quitting smoking , losing weight, exercising more, eating a healthy diet, and managing your blood pressure , can help improve your health. Studies show that managing these cardiovascular risk factors well not only improves the quality of life for diabetics, but also prolongs their lives by an average of 8 years, and that's the most important thing,” says Dr. Wamil.

He adds that heart disease and diabetes are chronic conditions that, in most cases, cannot be cured. Furthermore, diabetes not only damages the blood vessels, but also stiffens the heart muscle, which ends up leading to fluid retention problems and heart failure . In addition, people with diabetes are also at higher risk for coronary artery disease and heart attack .

Due to the nerve damage caused by diabetes, patients may not feel pain or other discomfort in the chest (which could be an indication that something is wrong with the heart), and therefore heart disease is not detected until late in life, when treatment options are limited, says Dr. Wamil.

«Se espera que el reciente desarrollo de las técnicas para la obtención de imágenes cardíacas, como la ecocardiografía avanzada, la tomografía computarizada del corazón y la resonancia magnética del corazón, permita detectar antes las enfermedades cardíacas de la diabetes y evitar sus graves consecuencias», asegura la Dra. Wamil.

La Dra. Wamil emplea imágenes médicas avanzadas para estudiar por qué el corazón de las personas con diabetes sufre lesiones más extensas después de un ataque cardíaco y por qué los diabéticos presentan insuficiencia cardíaca con más frecuencia que quienes controlan normalmente la glucosa. Sus investigaciones también utilizan grandes conjuntos de datos e inteligencia artificial para identificar qué subgrupos de diabéticos responderían mejor a ciertos tratamientos.

«La diabetes se divide en muchos subtipos que responden de forma diferente a los medicamentos. Identificar a los pacientes a quienes más beneficiarían los nuevos tratamientos aporta la esperanza de que en el futuro sea posible ofrecer planes terapéuticos verdaderamente personalizados a los diabéticos», dice la Dra. Wamil.

En los últimos años, las pautas clínicas han incorporado a las nuevas terapias contra la diabetes que han comprobado ofrecer beneficios cardíacos, anota la doctora.

«Además, se ha recopilado evidencia contundente respecto a que perder peso revierte la diabetes en algunos pacientes y que reducir la presión arterial con los fármacos conocidos como inhibidores de la ECA y antagonistas de los receptores de la angiotensina II disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. Vivimos un momento emocionante en nuestra área, porque contamos con varias alternativas terapéuticas y entendemos mejor cómo reducir el riesgo de problemas cardíacos en las personas que sufren de diabetes», concluye la Dra. Wamil.

