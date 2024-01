Lisa Lindahl, filósofa y escritora

Después de que Jogbra, Inc. fue vendida y Lindahl se involucró en la defensa de la epilepsia, ella estaba en su casa junto al lago, mirando el agua.

"Estaba pensando: '¿Qué es lo que realmente importa?' Ya sabes, he tenido esta compañía, estoy en la junta de epilepsia, pero ¿qué es lo que realmente importa? Y el lago se mueve y cambia; es primavera, y es tan hermoso, y la respuesta que vino fue la verdadera belleza. Eterna, inmutable, verdadera belleza. Eso es lo que importa".

Su epifanía llevó a Lindahl a California para la escuela de posgrado, donde en 2007 obtuvo una maestría en cultura y espiritualidad. Escribió su tesis sobre la importancia de la belleza, y luego un libro: La belleza como acción, (2017).

"Cuando lo publiqué, nadie hablaba de esto", dijo Lindahl. "Ahora, la gente está hablando de la importancia del asombro y del maravillarse, de lo importante que es cultivar ese sentido infantil del asombro, y de lo importante que son las pequeñas cosas. Asombro, maravillarse: estas son experiencias de belleza. Y ahora la ciencia se está poniendo al día. Hay estudios sobre el impacto significativo que tiene experimentar la belleza tanto en nuestra salud física como mental. Practicar la Verdadera Belleza es saludable. ¡Y gratis!".

En 2019, Lindahl publicó Unleash the Girls: The Untold Story of the Invention of the Sports Bra and How It Changed the World (and Me), que relata el desarrollo del sujetador deportivo desde una idea en el apartamento de Lindahl hasta convertirse en una sensación internacional.

Lindahl también escribió un capítulo en Women with Epilepsy: A Handbook of Health and Treatment Issues (Universidad de Columbia, 2003), editado por Martha Morrell y Kerry Flynn. Otros capítulos han sido escritos por destacados investigadores de la epilepsia, como Jacqueline French, Andrew Herzog, Kimford Meador, Steven Schachter, Patricia Shafer y Simon Shorvon.