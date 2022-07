ROCHESTER, Minnesota — As pessoas que têm dificuldades para acompanhar conversas ou estão desenvolvendo problemas com as habilidades de memória e raciocínio podem precisar verificar sua audição. A perda de audição relacionada à idade pode estar vinculada a um risco cada vez maior de declínio cognitivo, explica o Ronald Petersen, M.D., neurologista e diretor do Centro de Pesquisa da Doença de Alzheimer da Mayo Clinic.

Diversos estudos grandes mostraram que pessoas com algum grau de perda de audição, mesmo na meia-idade, têm um risco maior de desenvolver demência mais tarde. O motivo exato não é conhecido, diz o Dr. Petersen.

“Pode ser que realmente existam efeitos no cérebro. Alguns estudos mostraram que se as pessoas têm perda de audição ao longo de muitos anos, determinadas partes do cérebro (em especial o lobo temporal envolvido na audição e também na linguagem e na memória), podem ser realmente menores”, diz o Dr. Petersen.

Também pode ser que a perda de audição leve ao isolamento social, o que pode levar a um risco maior de demência.

O Dr. Petersen recomenda que a audição seja verificada a cada dois ou três anos, especialmente se houver sinais de que ela pode estar se deteriorando. Isso inclui a dificuldade em ouvir conversas, especialmente em salas com muitas pessoas e pedir com frequência a outras pessoas que repitam o que disseram.

A solução pode ser tão simples como remover cera do ouvido.

“Se for realmente detectada uma perda de audição maior do que o esperado com o envelhecimento, você pode obter um dispositivo de audição: um aparelho auditivo ou um implante coclear”, diz o Dr. Petersen. “A perda de audição não precisa ser um acontecimento normal no envelhecimento.”

“Acreditamos que, se as pessoas melhorarem a capacidade de ouvir, a perda cognitiva, caso esteja relacionada, pode realmente diminuir com o tempo”, acrescenta o Dr. Petersen.

