ROCHESTER, Minnesota — Nessa época do ano, o Dr. Sanjeev Kakar, cirurgião ortopedista da Mayo Clinic começa a ver muitas lesões em pessoas que ficam inspiradas ao assistir aos jogos de golfe e outros esportes com tacos.

“O clima está mudando. Grandes torneios de golfe estão sendo televisionados. Os campos locais estão abertos. As pessoas estão animadas para jogar de novo”, diz o Dr. Kakar, que é especialista em lesões nas mãos e nos pulsos. “As pessoas correm para o campo e dão centenas de tacadas nas bolas em um curto período de tempo, e fazem isso sem aquecimento ou alongamento. Além disso, os jogadores podem ter pouca técnica e usar equipamentos velhos, o que pode causar uma lesão.”

Estar ativo é bom para o corpo, mas os esportes que usam tacos podem ser especialmente cruéis para mãos e pulsos. O osso hamato na base da palma da mão, abaixo do dedo mínimo pode ser lesionado, principalmente com uma tacada errada (quando o taco de golfe bate no chão antes de bater na bola) ou com tacadas repetitivas de um taco de baseball. Outra lesão comum envolve o tendão extensor ulnar do carpo ou o complexo da fibrocartilagem triangular na parte da mão do lado do dedo mínimo. As lesões causam dor no pulso, especialmente na torção e na rotação do antebraço, e perda da força de preensão.

O Dr. Kakar também aconselha que as pessoas estejam atentas para uma dor que ao impedir a completude de algum movimento acabe compensando e causando dores em outros lugares do corpo.

“O swing do golfe consiste em um movimento dinâmico”, diz o Dr. Kakar. “Se você estiver compensando uma dor nas costas e não puder girar o corpo, então para gerar força extra você compensa com outra parte do corpo. Por exemplo, você pode fazer um swing de braço e de repente causar impacto no cotovelo ou nos pulsos.”

Para prevenir lesões em primeiro lugar, o Dr. Kakar dá três dicas:

Prática com propósito

Antes de começar a jogar golfe, faça movimentos básicos de alongamento para relaxar costas, quadris, ombros, braços e pulsos. Treine de acordo com o nível desejado da atividade. Em vez de dar centenas de tacadas de uma vez, foque em uma habilidade por um pequeno período de tempo. Treine o jogo curto ou treine o jogo longo em vez de treinar os dois ao mesmo tempo.

Equipamento adequado

Os equipamentos estão cada vez melhores, então procure equipamentos que sejam apropriados para você neste momento, em vez daqueles usados muito tempo atrás. Certifique-se de que o taco tenha o comprimento adequado e que os grips sejam grossos o suficiente. Evite tacos antigos com haste de aço. Os tacos novos têm hastes de grafite mais leves e cavidades traseiras que absorvem melhor o choque.

Técnica adequada

Seja você novato ou veterano, ter aulas com instrutores experientes da PGA pode criar bons fundamentos ou corrigir maus hábitos.

Saiba mais revisando estes recursos:

