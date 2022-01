Febre, dores de estômago, diarreia, dor de garganta, calafrios, tosse, espirros e dor de cabeça podem fazer você se sentir péssimo. E quando você não está se sentindo bem, às vezes pode ser difícil saber exatamente o que está errado e o que pode fazer para se sentir melhor. Com a estação da gripe se aproximando, este é um bom momento para examinar os sintomas do que é - e do que não é - gripe.

Resfriado comum

Nariz escorrendo ou entupido, espirros, congestão, dor de cabeça e dor de garganta provavelmente anunciam o resfriado comum. Essa infecção viral do nariz e da garganta geralmente é inofensiva, embora possa não ser assim.

Embora não haja cura para o resfriado comum, a maioria das pessoas melhora sem tratamento - geralmente dentro de uma semana a 10 dias. Os antibióticos não são eficazes contra os vírus, e o uso excessivo deles pode contribuir para o desenvolvimento de cepas de bactérias resistentes a antibióticos.

Estilo de vida e remédios caseiros para o alívio dos sintomas incluem bastante líquido e repouso. Existem prós e contras nos remédios para resfriado comumente usados, como analgésicos, descongestionantes, sprays nasais e xaropes para tosse.

Gastroenterite viral ou gripe estomacal

O que muitas pessoas chamam de gripe é, na verdade, gastroenterite viral ou gripe estomacal. Os sintomas característicos incluem diarreia, náusea e cólicas e dores abdominais. Os sintomas geralmente duram apenas um ou dois dias, mas ocasionalmente podem persistir por até 10 dias.

Frequentemente, não há tratamento médico específico para gastroenterite viral. Medidas de autocuidado podem ajudar no alívio dos sintomas. Descanse bastante e deixe seu estômago se acalmar, evitando alimentos sólidos por algumas horas. Em vez disso, chupe pedaços de gelo ou beba pequenos goles de água. Em seguida, volte a comer com uma dieta leve. Se a náusea voltar, pare de comer novamente. Evite alimentos como laticínios, cafeína e alimentos gordurosos ou muito temperados até se sentir melhor.

Influenza

Influenza é a gripe de verdade. É uma infecção viral que ataca o sistema respiratório, incluindo nariz, garganta e pulmões. A princípio, a gripe pode parecer um resfriado comum com coriza, espirros e dor de garganta. Mas os resfriados geralmente se desenvolvem lentamente; ao passo que a gripe tende a surgir repentinamente. E embora um resfriado possa incomodar, você geralmente se sente muito pior com a gripe.

Para a maioria das pessoas, a gripe se resolve sozinha. Mas às vezes a gripe e suas complicações podem ser fatais. Pessoas com maior risco de desenvolver complicações de gripe incluem crianças pequenas, mulheres grávidas e duas semanas após o parto, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com sistema imunológico enfraquecido e algumas doenças crônicas e pessoas que são obesas.

Normalmente, você não precisará de nada mais do que descanso e muito líquido para tratar a gripe. Mas se você tiver uma infecção grave ou estiver em maior risco de complicações, seu médico pode prescrever um medicamento antiviral para tratar a gripe.

Ao contrário do resfriado comum e da gripe estomacal, existe uma vacina para a gripe. Embora não seja 100% eficaz, a vacinação contra a gripe pode reduzir o risco de se infectar com a gripe e diminuir sua gravidade e diminuir o risco de hospitalização se você estiver infectado. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos recomendam uma vacina anual contra a gripe para todas as pessoas com 6 meses ou mais, com raras exceções. A vacinação é a sua melhor defesa contra a gripe.

