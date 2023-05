Newswise — FAIRMONT, Minnesota — As mãos são maravilhas mecânicas com roldanas no formato de tendões. Elas flexionam e estendem para abrir e fechar o punho, esticar e dobrar os dedos. Cada tendão é envolto em um revestimento que o mantém no lugar.

Às vezes, o tendão pode ficar irritado e inchado, o que o impede de deslizar suavemente sob o revestimento. Quando isso acontece, o dedo ou o polegar pode ficar preso na posição dobrada ou reta em uma condição chamada dedo em gatilho.

Quem pode ter dedo em gatilho?

Geralmente, pessoas com 45 anos ou mais e pessoas com diabetes ou artrite reumatoide podem ter predisposição para desenvolver dedo em gatilho. A condição é rara em crianças. Normalmente, o revestimento do tendão fica irritado devido à sobrecarga de trabalho ou lesão, assim, as pessoas que fazem movimentos repetitivos, apertam com força ou fazem levantamento no trabalho podem estar expostas à condição. Isso pode acontecer a qualquer momento e é mais comum do que as pessoas possam imaginar.

Como é o tratamento?

Caso tenha sintomas leves, como um nódulo pequeno e tenro na base de um dedo ou no polegar do lado da palma da mão, mas que seja capaz de endireitar ou dobrar o dedo sem travar, tome um medicamento anti-inflamatório de venda livre, como ibuprofeno, todos os dias durante duas semanas. Caso o dedo ou o polegar fique travado, talvez seja possível fazer uma leve pressão para forçá-lo a endireitar ou dobrar.

Caso o dedo ou o polegar fique travado, e não seja possível forçá-lo a endireitar ou dobrar, e haja uma sensação de que está preso ou estalando, o próximo nível de tratamento é uma injeção de esteroides para acalmar a irritação e o inchaço. Em uma clínica, a injeção é aplicada na palma da mão. Um spray frio é utilizado para anestesiar a área.

Uma injeção pode aliviar o problema, mas ele pode ser recorrente. Em caso afirmativo, uma outra injeção poderá ser aplicada após três meses.

Um tratamento não cirúrgico menos comum é a aplicação de tala. À noite, a tala é usada para manter o dedo ou o polegar afetado na posição correta.

A cirurgia é uma opção?

Quando as medicações e injeções de esteroide já não fizerem mais efeito, poderá ser necessária a cirurgia. Ela é rápida e o procedimento é feito no mesmo dia. Uma pequena incisão é feita na palma da mão, geralmente ao longo da dobra, para que a cicatriz seja menos perceptível. O cirurgião examina embaixo da pele para soltar a aderência.

O paciente pode ir para casa no mesmo dia, porém, entre 10 e 14 dias, o uso da mão operada ficará limitado enquanto ocorre a cicatrização. Será possível se vestir, dirigir, comer e fazer outras atividades leves, entretanto, não será possível levantar objetos com mais de 6,5 kg.

Após os 10 a 14 dias, o paciente retornará à clínica para retirar o curativo e os pontos. A maioria das pessoas volta ao trabalho sem nenhuma restrição e normalmente precisa fazer acompanhamento fisioterápico.

O dedo em gatilho pode ser evitado?

A conscientização é a primeira linha de prevenção. Caso note um nódulo pequeno e tenro na base do polegar ou dedo, ou sinta que ele está preso e estalando, o paciente pode precisar de uma consulta com um profissional da área de ortopedia.

Sara Snyder é profissional de enfermagem na Ortopedia do Sistema de Saúde da Mayo Clinic.

