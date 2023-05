Newswise — ESTIMADA MAYO CLINIC: Meu marido substituiu o café da manhã habitual por uma bebida energética. Essas bebidas são opções saudáveis para garantir a dose diária de cafeína? As bebidas energéticas têm mais cafeína que um café normal? E qual é a quantidade de cafeína que pode ser considerada excessiva?

RESPOSTA: As pessoas amam cafeína, seja no café, chá, refrigerante ou nas bebidas energéticas como é o caso do seu marido. Ela é o estimulante mais comum no mundo e cerca de 90 por cento dos adultos consomem cafeína diariamente em alguma forma. Muitas opções e sabores diferentes de cafeína estão prontamente disponíveis nas cafeterias, restaurantes, supermercados e lojas de conveniência. As bebidas energéticas, em particular, são embaladas em latas brilhantes e têm nomes atraentes.

Além disso, a cafeína é um negócio lucrativo. Somente no ano de 2020, a venda de bebidas energéticas atingiu no mundo um total de 57 bilhões de dólares. As bebidas energéticas são o segundo suplemento dietético mais popular entre os adolescentes e jovens adultos dos Estados Unidos, depois das multivitaminas.

Os efeitos da cafeína na saúde variam de pessoa para pessoa, e eles dependem da dose. Está demonstrado que ela melhora a vigilância, os reflexos, o estado de alerta e a capacidade de concentração. Ela pode ajudar a aliviar os efeitos adversos da privação do sono. A ingestão de cafeína também está associada a um risco reduzido da doença de Parkinson, Alzheimer, cirrose alcoólica e gota.

Entretanto, a ingestão de cafeína também está relacionada com nervosismo, insônia, irritabilidade e ataques de pânico. As pessoas com distúrbios de ansiedade pré-existentes podem ser mais suscetíveis a esses sintomas. A cafeína pode aumentar momentaneamente a pressão arterial, e uma alta ingestão tem sido associada a um leve aumento dos níveis de colesterol.

Verifique a quantidade de cafeína na bebida energética do seu marido. Ingerir até 400 miligramas de cafeína por dia é considerado seguro para a maioria dos adultos. A maioria contém entre 100 e 300 miligramas de cafeína por dose, enquanto o café caseiro contém entre 80 e 100 miligramas. É claro que esses valores podem variar. Se sua bebida energética preferida tiver 210 miligramas ou mais de cafeína por dose, consumir mais de uma dose por dia representaria uma ingestão acima do nível recomendado.

A ingestão excessiva de cafeína, mais de 400 miligramas por dia, pode causar palpitações, tremores, agitação e irritação gastrointestinal. O uso excessivo de cafeína está associado com o aumento do risco de outros comportamentos viciantes, como o abuso no consumo de cigarros e álcool. As pessoas que consomem cafeína rotineiramente podem desenvolver dependência física e psicológica e podem apresentar sintomas de abstinência se o consumo for interrompido abruptamente.

Um outro ingrediente a ser analisado nas bebidas energéticas é o açúcar. Muitas delas podem conter quantidades significativas de açúcar refinado e outros adoçantes. A ingestão elevada de açúcar refinado pode contribuir para uma variedade de problemas de saúde, portanto as Diretrizes nutricionais para os norte-americanos recomendam limitar a ingestão de açúcares para não mais de 10 por cento do total das calorias ingeridas diariamente.

Se o seu marido seguir uma dieta de 2 mil calorias, não mais de 200 calorias por dia deveriam ser originadas a partir dos açúcares refinados. Isso equivale a mais ou menos 12 colheres de chá por dia. Uma lata de 450 gramas de algumas bebidas energéticas pode conter 210 calorias e 47 gramas de açúcar refinado, o equivalente a cerca de 12 colheres de chá. Isso equivale ao consumo de um dia inteiro de açúcar refinado.

Mas as bebidas energéticas não são completamente ruins, especialmente quando consumidas em moderação. Algumas contém vitaminas, minerais e aminoácidos. Outras contêm suplementos de ervas, como ginseng e guaraná. Eles podem ser usados para aumentar a energia e o estado de alerta mental. Use essas substâncias com cuidado, uma vez que as pesquisas sobre segurança e eficácia são limitadas. Além disso, alguns suplementos de ervas podem interagir com medicações, portanto procure a orientação dos médicos do seu marido se ele tomar medicamentos prescritos.

É importante notar que as mulheres que estão grávidas ou amamentando devem limitar a ingestão de cafeína para 200 miligramas ou menos por dia. A Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) não definiu um nível seguro para crianças, mas a Academia Americana de Pediatria desencoraja o consumo de cafeína e outros estimulantes por crianças e adolescentes. — Jamie Pronschinske, R.D.N., Nutricionista, Mayo Clinic Health System, La Crosse, Wisconsin

