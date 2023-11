ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) - Los productos biológicos para el tratamiento del asma se introdujeron por primera vez hace unos 20 años. Desde entonces, cada vez más personas con asma han descubierto que estos son un tratamiento eficaz para controlar sus síntomas. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) muestra que el 42 % de los médicos de atención primaria (PCP) encuestados no estaban familiarizados con los productos biológicos para tratar el asma. No conocían los criterios para empezar a recetarlos (incluida la necesidad de hacer análisis de laboratorio) y, a menudo, esperaban hasta que el paciente hubiera experimentado dos o más exacerbaciones en un año antes de remitirlo a un especialista en asma.

“Sabemos que muchas personas que tienen asma reciben atención regularmente de los PCP y queríamos saber si los PCP estaban familiarizados con los productos biológicos para tratar el asma”, dijo Bijalben Patel, MD, autor principal del estudio. “También queríamos explorar en qué momento los PCP remitían a los pacientes con asma con síntomas no controlados a especialistas en asma y si conocían los requisitos de elegibilidad para que un paciente comenzara un tratamiento con productos biológicos”.

La encuesta se envió por correo electrónico a médicos de atención primaria, tratantes y residentes de los servicios de medicina interna, medicina familiar y pediatría. De los 85 PCP encuestados, el 77 % remitió a especialistas después de dos o más exacerbaciones por año, el 42 % no estaba familiarizado con los productos biológicos, el 82 % no ordenó análisis de laboratorio y el 90 % no utilizó el recuento absoluto de eosinófilos (una prueba para determinar los niveles de un cierto tipo de glóbulo blanco que está activo en afecciones alérgicas) para que sirviera de guía para el control del asma.

“Los resultados de la encuesta indican la necesidad de mejorar la comunicación entre los médicos de atención primaria y los especialistas en atención del asma, incluso con respecto al uso de productos biológicos”, dijo el alergista Juan Carlos Cardet, MD, MPH, miembro del ACAAI y autor principal del estudio. “Los productos biológicos se han convertido en una herramienta importante en el tratamiento del asma y otras enfermedades alérgicas como la dermatitis atópica (eccema), la rinosinusitis crónica con pólipos nasales y la esofagitis eosinofílica, y pueden evitar que se produzcan malos resultados sustanciales en los pacientes que son elegibles para recibirlos”.

Los investigadores también descubrieron que la frecuencia de las remisiones de los PCP a un especialista no cambió la familiaridad con los productos biológicos ni los criterios de elegibilidad. Los PCP que atendían a pacientes con asma con más frecuencia y los que remitían a los pacientes a especialistas tenían más probabilidades de ordenar análisis de laboratorio para controlar el asma.

Título del resumen: Patrones de remisión de los médicos de atención primaria y su conocimiento del tratamiento con productos biológicos para el asma no controlada

Presentador: Bijalben Patel, MD

Introduction: Asthma is a common chronic airway disease causing more than 10,000,000 exacerbations per year in the US. Most patients with uncontrolled asthma are seen by primary care clinicians (PCP) and not by asthma care specialists who are trained in biologic therapy that is proven to decrease asthma exacerbation rates. Here we describe PCP referral patterns, their familiarity with biologic therapy, and their use of lab work in asthma management. Methods: A REDCap survey was administered by email to primary care attending and resident physicians in the Departments of Internal Medicine, Family Medicine, and Pediatrics. Responses were compared using Chi-square tests. Results: Of the 85 PCPs surveyed, 77% referred to specialists after 2+ exacerbations per year, 42% were unfamiliar with biologics, 82% do not get labs, and 90% do not use absolute eosinophil count to guide management. The proportion of PCPs unfamiliar with biologics (p=0.185) and their eligibility criteria (p=0.383) did not vary based on the number of asthma patients seen per month. Also, the frequency of PCP referrals to a specialist did not change familiarity with biologics (p=0.260) or eligibility criteria (p=0.393). PCPs who saw asthma patients more frequently and those who referred patients to specialists were more likely to get lab work to manage asthma (p=0.020 and p=0.029, respectively). Conclusion: Most PCPs are unfamiliar with asthma biologics, their initiation criteria, including lab work, and often wait until 2+ exacerbations per year before referral to an asthma specialist. PCP education could increase access to biologic therapy and thus decrease asthma exacerbations in the US.