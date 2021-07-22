度假旅行者需要了解的COVID-19相关信息

明尼苏达州罗切斯特 — 许多人会利用国家法定假日出门旅行或举办聚会。由于仍有许多人需要接种COVID-19疫苗以及传染性更强的Delta变种疫苗，因此健康专家建议，如果您计划旅行或召集很多人聚会，请务必谨慎。

“任何计划聚会并有资格接种疫苗的人都应该进行接种。这是最重要的建议。对于由于年纪太小而无法接种疫苗的儿童来说，我认为在户外举行庆祝活动是降低风险的一种方式，”明尼苏达州罗彻斯特市妙佑医疗国际的儿科传染病医生Nipunie Rajapakse博士如此说道。

Rajapakse博士补充说道：“在疫情爆发期间，孩子们错过了很多真正喜欢参与的活动，因此我们了解到许多家庭计划互相多走动，特别是在家长已接种疫苗的情况下。”“家庭在制定聚会方案时应考虑更安全的方式，包括考虑户外活动。我们知道病毒无法在户外广泛传播。例如，与未接种疫苗的孩子一起参加露营或徒步旅行等活动可能是不错的选择 — 这样不仅锻炼身体，还可让孩子来到户外。”

减少聚会期间感染COVID-19的风险

“例如，如果身边存在高危人群，尤其是未接种疫苗的高危儿童，并且您计划召集许多人聚会，则在此情况下，您可能需要建议戴口罩并采取其他预防措施，”Rajapakse博士说道。“如果周围有未接种疫苗的儿童，我会劝阻非常大规模的人群聚集，即使是在户外举办此类聚会。适当注意聚集人群的规模，为就餐等活动留出充足的空间（参加者在此处拿取餐盘和食物），这些都是需要仔细考虑以找出风险降低方法的方面。”

COVID-19并发症高危人群

“特别是对于感染COVID-19之后可能出现并发症的高危人群，即使所有成年人都接种了疫苗，我也会非常谨慎地将不同家庭的未接种疫苗儿童单独安排在一起。在此情况下，您必然可以采取一些措施来降低风险。但我认为，如果来自不同家庭的多位参与者并未接种疫苗，此类多人聚会就很难完全消除风险。当然，我们会非常谨慎地考虑此问题。但是，戴口罩、保持距离、在户外举办聚会将是您可以用来降低风险的策略，”Rajapakse博士说道。

国际旅行

“各个国家/地区要求入境旅行者提供不同的疫苗接种证明文件并接受不同的检测。因此，请务必非常熟悉与计划前往的国家/地区相关的任何建议和指南，并且必须清楚了解这些国家/地区的COVID-19疫情状况。我们强烈建议不要出门旅行，尤其是与未接种疫苗的儿童一起前往病毒传播频繁或大规模爆发的任何地区，”Rajapakse博士说道。

她补充提及，任何对旅行、聚会和COVID-19存有疑问的人都应该首先与其医疗保健提供者交谈。

###

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。

记者：如果您有意采访Rajapakse博士和其他妙佑医疗国际专家，请通过[email protected]与妙佑医疗国际媒体关系部的Sharon Theimer联系。https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/what-holiday-travelers-need-to-know-about-covid-19/中提供有Rajapakse博士的英文采访原声。