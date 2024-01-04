Newswise — له تأثيرات سامة مباشرة أيضًا، مثل تسوس الأسنان، وحتى خطر التعرض لأمراض القلب. من المهم تقليل كمية السكر المضاف في نظامك الغذائي. إلا إنك قد لا تدرك كمية السكر المضاف التي تستهلكه. وهذا لأن بعض الأطعمة التي لا تثير الريبة وتعتقد أنها صحية تحتوي على سكر مضاف.

في دقيقة مع مايو كلينك، يشرح الدكتور دونالد هنسرود، طبيب في مايو كلينك متخصص في التغذية ومحرر مجلة"The Mayo Clinic Diet" (نظام مايو كلينيك الغذائي) ما يجب البحث عنه عند محاولة تجنب السكر المضاف.

يقول الدكتور هنسرود: " في أي مرة يكون فيها الطعام معالجًا، يكون مضافًا إليه أشياء معينة. وعادةً ما تكون السكر أو الملح".

عند محاولة تحديد كمية السكر المضاف إلى الأغذية المعبأة، اقرأ الملصق الغذائي للأطعمة. وقد تتفاجأ بما ستجده.

يقول الدكتور هنسرود: "العديد من الأشياء التي لا يتطرق إليها الشك — مثل بعض الصلصات، وصلصات التغميس، والطعام القابل للدهن — تحتوي على سكريات مضافة في كل فئة من فئات المنتجات الغذائية تقريبًا".

تتضمن الأطعمة التي يمكن أن تكون مصادر مفاجئة للسكر المضاف:

تتبيلة السلطة

التوابل

الشوربة المعلبة

أصابع الجرانولا (الحبوب والمكسرات)

أصابع البروتين

يقول الدكتور هنسرود: "لقد تبين أن كمية السعرات الحرارية التي يحصل عليها العديد من الأشخاص من السكريات المضافة هي كمية كبيرة للغاية".

ويقترح الدكتور هنسرود الانتباه جيدًا إلى ملصقات الطعام ومحاولة تناول الطعام الذي يحتوي على سكريات طبيعية، مثل

الفواكه، فهي منخفضة في السعرات الحرارية وتحتوي على الفيتامينات والمعادن.

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