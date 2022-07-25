罗切斯特，明尼苏达州 — 七月是肉瘤宣传月，旨在引起人们对这种疾病的关注，肉瘤是一系列起源于身体骨骼或软组织的癌症。肉瘤有70多种类型，包括骨癌。骨癌的治疗方法包括针对癌症的手术、化疗、放疗或质子束治疗。

质子束治疗是一种放射疗法，比传统的X射线疗法更精确，后者会对其路径上的一切进行放射。质子束治疗通过原子中的带电粒子（质子）在肿瘤内释放能量。由于可以更精细地控制质子束，专科医生可以使用质子束治疗安全地对肿瘤进行更高剂量的放射。这对于骨癌尤为重要。

“骨瘤所需的放射剂量比单纯出现在肌肉中的肉瘤（我们称之为软组织肉瘤）要高得多。”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 放射肿瘤科医生Safia Ahmed医学博士说道，“这些高剂量的放射通常超过了该区域周围的正常组织所能承受的范围。质子疗法使我们能够在保护正常组织的同时进行高剂量的放射。”

骨癌很罕见，仅占所有癌症的0.2%。一些类型的骨癌主要发生在儿童中，而另一些则主要影响成人。常见的骨癌包括尤因肉瘤、骨肉瘤、脊索瘤和软骨肉瘤。最常见的发病部位包括骨盆、脊柱和颅底。

Ahmed博士表示，骨癌患者是否适合接受质子束治疗取决于多种因素。治疗团队会考虑患者的整体治疗方案、年龄、癌症部位、癌症周围组织以及高剂量放射的潜在益处和风险。

质子束治疗存在副作用。一些为急性副作用，例如疲劳、皮肤变化以及肿瘤肿胀并压迫神经时引发的疼痛。长期副作用包括对神经或邻近器官的永久性损伤、骨折或可能患上另一种癌症。

在接受质子束治疗之前，患者需进行模拟治疗，这本质上是对放射过程的一次“预演”。Ahmed博士表示，模拟治疗是为了确定适当的治疗位置，因为放射非常集中和精确。在制定患者的放射计划时，治疗团队会使用定制的固定装置获取CT扫描和MRI图像。此外，患者还需在肿瘤区域标上一个小小的蓝色标记（小痣般大小），以帮助定位。

“我们对此非常细致，因为我们想制定出对患者安全有效的最佳放射计划。”Ahmed博士说道，“一旦上述过程完成并且患者做好开始治疗的准备，就可以每天都来接受治疗。这一切都是为了确保精确。”

患者通常每周接受五天的质子束治疗，持续数周，此外还有数周的恢复期。治疗团队会继续监测接受定期扫描的患者。

“不幸的是，人们总是担心癌症复发，”Ahmed博士说道，“但我们的所有治疗方法都取得了巨大的进展。我们的生存结果和疗效已得到改善并将继续改善。”

Ahmed博士可接受媒体采访。请联系妙佑医疗国际公共事务部：Rhoda Madson。邮箱：[email protected]。

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