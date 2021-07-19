妙佑医疗国际最近首次在患者中使用下一代四维(4D)心内回声(ICE)设备来引导心脏手术，如左心耳封堵、二尖瓣修复和三尖瓣反流治疗。这项技术还让医生能够对未实施全身麻醉的患者进行手术。

超声心动图是一种非侵入性检查，可利用声波形成有关心脏大小、结构和功能以及心脏瓣膜的详细图像。超声心动图也可以用来测量心脏的血容量，以及血液流经心脏的速度和方向。

超声心动图可以通过几种方式进行，包括在胸部表面（即经胸回声）以及通过食管（即经食管回声）。4D回声则可进一步提供从心脏内部捕获的详细视图。

“下一代4D ICE技术有望彻底改变我们进行某些复杂的经导管介入治疗的方式。例如，它允许在中度镇静的情况下进行左心耳封堵，使许多不适合全身麻醉的患者也可以接受该手术。它还提供了极好的三尖瓣成像，能够提高经导管三尖瓣反流治疗的效率，”罗切斯特妙佑医疗国际的介入心脏病专家Mohamad Adnan Alkhouli医学博士说。

新的4D回声导管直径非常小，可以插入心腔内部，并利用先进的成像技术来创建高质量的3D运动图像。相比只能提供2D图像的标准心内回声导管，这项技术带来了重大改进，让医生能够看到心脏内部的结构和血流。

这种从心脏内部的动态观察为临床医生提供了有用的信息，特别是在通过经胸或经食管回声难以充分观察的心脏区域。这项4D技术供了更多的视觉细节来引导心脏介入手术，例如左心耳封堵二尖瓣修复三尖瓣反流治疗。另外，4D回声不需要患者处于麻醉状态，为对镇静敏感的患者带来了福音。

6月，Alkhouli博士在妙佑医疗国际首次使用4D ICE成像进行了一系列的经导管介入治疗。目前，他正在为ICE引导的器质性心脏手术制定标准化的成像方案。

“妙佑医疗国际一如既往地引领技术创新，为越来越多的器质性心脏病患者带来了治疗机会，”Alkhouli博士说。

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