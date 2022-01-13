Newswise — 亲爱的妙佑医疗国际(Mayo Clinic)：随着年龄的增长，医生给我开的药越来越多，比如血压和胆固醇的药物。另外，随着年龄的增长，我服用了一些用来提高记忆力、降低胆固醇和预防癌症的补充剂。我是否应该担心这些补充剂会与我的药物产生相互作用？

解答：随着年龄的增长，更多的慢性病也随之而来。此外，年龄的增长也会导致某些维生素的缺乏。庆幸的是，我们可以选择一系列的处方药和非处方药、膳食补充剂和维生素来缓解症状，减缓许多与老化相关的慢性病的发展，从而让自己保持良好的健康。

然而，这些年来商店货架挤满了数以百计的草本补充剂和其他营养增强剂，它们对改善身心健康和功能提出了各种主张。

许多人用“多重用药”这个词来形容服用多种处方药和非处方药以及膳食和草本补充剂。虽然多重用药有很多定义，但其最广泛的定义是指同时使用多种药物或补充剂来治疗一名患者的一种或多种疾病。

问题在于，随着年龄的增长，更多的病症会出现。随之而来的是，需要更多的医疗服务提供者为病症提供治疗。除非患者确保每位医疗服务提供者人手一份最新的药物和补充剂服用清单，否则他们可能无法准确了解患者所服用的药物，或与其沟通这些药物和补充剂会带来何种风险。随着人们服用的药物和补充剂越来越多，发生相互作用的机会也随之增加。

例如，一位患者服用了用来降低胆固醇的他汀类药物。然而，在看到一个宣传红曲米有益于控制胆固醇的广告后，她开始服用红曲米。红曲米本身就含洛伐他汀，即一种天然存在的他汀。患者自己根本没意识到，她用其医疗服务提供者所开的阿托伐他汀进行着双重治疗。由于这种药物相互作用，她开始出现腿抽筋、肌肉酸痛和肝功能检测指标升高的情况。

与您的医疗服务提供者和药剂师互通有无以避免服用过多药物固然很重要，但同时也要避免用药不足。

比如，新诊断为2型糖尿病的素食或纯素食主义患者。这些人通常服用B-12补充剂，因为他们不吃肉。然而，2型糖尿病的标准疗法是一种叫做二甲双胍的药物，它可能会将某些患者体内的B-12消耗殆尽。所以这些人在开始服用二甲双胍后，就需要补充比以前更多的B-12。更为复杂的情况是，如果他们已经或开始服用如奥美拉唑等抗返流、抗溃疡的药物，这种药物会降低胃酸的分泌，而B-12要靠胃酸来吸收，所以这种情况会让体内的B-12更加缺乏。

补充剂或处方药相互作用的其他例子也不少。例如，服用钙和维生素D补充剂可以治疗骨质疏松症，若同时服用含维生素D的复合维生素，可能会使尿液中的钙含量升高，从而增加肾结石的风险。再如，在已经服用阿普唑仑等抗焦虑药物的情况下，服用麻醉止痛药来缓解急性或慢性疼痛可能会导致意识的丧失。如果在体内同时含有阿普唑仑和麻醉药的情况下饮用酒精饮料，情况可能会更糟。

草本补充剂可能会给多重用药患者带来风险，因为它们可能会影响某种药物或其他补充剂的代谢。提取于葡萄皮中的白藜芦醇，经常被用作抗氧化剂补充剂。有证据表明，它会减缓某些常见药物的代谢并产生副作用。用于改善记忆的银杏具有抗血小板的作用，会给那些已经在服用华法林或阿哌沙班等抗凝剂的患者增加严重出血的风险。

当服用多种处方药或非处方药和补充剂时，请至少每年评估一次。最理想的方法是咨询专业药房或多重用药药剂师，因为药剂师能够识别由各种成分引起的潜在药物相互作用或药物不良反应，并可以与您的医疗服务提供者合作以避免将来出现问题。此外，每次开了新药时都可以和药剂师交流，这样就能审查当前的处方药和补充剂之间是否存在任何问题。—药学博士Michael Schuh，妙佑医疗国际佛罗里达州杰克逊维尔院区药学部

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