Newswise — 伦敦—无论是竞技运动员还是业余体育爱好者，心脏疾病都可能导致运动生涯终止甚至危及生命。但医生们意识到，在很多情况下，通过对心脏问题进行管理可以帮助患者继续从事体育运动。妙佑伦敦医疗中心（Mayo Clinic Healthcare in London）的心脏病学家Elijah Behr医学博士解释了让有心脏问题的运动员持续参赛的趋势。

Behr医生表示，已有重要的研究对患有心脏疾病的年轻运动员发生心脏骤停的实际风险进行了评估。这包括妙佑医疗国际(Mayo Clinic)关于长QT综合征（一种可导致快速、混乱心跳的心律不齐）的发现。

“允许病情治疗良好的患者进行更多的运动已成为一种趋势，”Behr医生说。“这必须采取一种量身定制的方法将患者视为整体的方式以利用专家的专业技能对患者进行管理，其中可能会纳入他们的运动俱乐部、学校或学院，以确保以最安全的方式推进。”

有一种可以帮助运动员在心脏骤停后重返赛场的设备是植入式复律除颤器。Behr医生解释说，它可以获取来自心脏的电子读数并确定是否有危及生命的心律问题正在发生，然后传导电击，使心律恢复正常。他说，一般而言，当心脏骤停发生时，这些设备对于挽救生命非常有效。

Behr医生表示，心脏骤停通常是由潜在的心脏疾病引起的，这种疾病可能使心脏留下疤痕，导致此疾病倾向于引发心律问题而造成心脏骤停。

“与潜在的心脏疾病相比，心脏骤停本身对心脏造成进一步的损害是非常少见的。还有一些疾病主要是电传导性的，与心肌本身的任何损伤无关，” Behr医生说。“如果心脏只有轻微损伤或根本没有损伤，运动员是有可能恢复正常的机能和表现的。这在很大程度上取决于病症和病症的严重程度。”

Behr医生表示，对年轻运动员和非运动员的猝死研究表明，运动员猝死的发生率可能是非运动员的两倍；这被认为是由于患有潜在心脏疾病（如心肌病）的人有极高的运动强度造成的。他补充说，这种情况仍然很少见，并指出大多数心因性猝死都不会发生在运动期间。

Behr医生表示，一般而言，进行了多年耐力训练或高强度运动的老年运动员往往比同龄非运动员有更多心律问题和冠状动脉问题。

“我们认为这可能是间歇性的高血压和高心率使心脏过度负荷所造成的。但对此我们仍然知之甚少，需要进一步研究，”Behr医生说。“就生活质量和寿命而言，总的来说，运动锻炼带来的显著益处可能超过任何心脏问题带来的风险。”

Behr医生还表示，如果运动会使心脏疾病恶化，甚至增加心脏骤停的风险，心脏病学家可以与运动员合作，对运动的强度和时间进行调节。为了限制运动强度，可以使用药物和通过心率监测以达到较低心率。

Behr医生表示，这些限制对于竞技运动员来说可能太大了，如果他们想继续比赛，可能需要他们改变运动项目。从要求更高、更具动态性的运动转向挑战性较低的运动，可能是权衡患者心理需求和疾病风险的唯一方法。

“总的来说，运动是一件好事，对身心都有益。我们应该避免对患者进行不必要地限制，帮助他们实现适当的平衡，”Behr医生说。“他们将更有可能遵循他们的治疗计划，并且整体表现也可能更好。”

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