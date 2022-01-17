Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的一项研究表明，相较于对男性的影响，心脏病（如冠状动脉疾病）和心血管风险因素（如糖尿病和高胆固醇）对中年女性记忆和思维能力下降的影响更甚，尽管这些疾病在男性中的患病率更高。这项研究已发表在美国神经病学学会的医学杂志《神经病学》（Neurology）上。

“众所周知，与女性相比，中年男性的心血管疾病和风险因素的流行率更高。然而，我们的研究表明，有这些疾病和风险因素的中年女性具有认知能力下降的风险更大，”妙佑医疗国际流行病学家和神经科学家兼这项研究的资深作者Michelle Mielke博士说。“虽然所有男性和女性在中年时都应接受心血管疾病和风险因素的治疗，但可能需要对女性进行额外的监测，以作为防止认知能力下降的潜在方法。”

这项研究使用了基于人群的妙佑医疗国际衰老研究（Mayo Clinic Study of Aging），包括1857名初次就诊时年龄为50至69岁的无痴呆参与者。参与者中920人为男性，937人为女性。在平均三年的参与时间里，每15个月对研究参与者的整体认知进行九项测试，包括记忆、语言、执行功能和空间技能。

心血管疾病和风险因素信息是应用基于人群的罗切斯特流行病学项目所获得。这些疾病包括冠状动脉疾病、心律失常、充血性心力衰竭、外周动脉疾病和中风。风险因素包括高血压、糖尿病、高胆固醇、抽烟和肥胖症。约79%的参与者（1465人）至少有一种心血管风险因素或疾病 — 男性为83%，女性为75%。

本研究发现，在女性中，大多数心血管疾病与认知功能的相关性更大。例如，就与冠状动脉疾病相关的整体认知每年下降的幅度而言，女性是男性的两倍多。

此外，在女性中，糖尿病、高胆固醇和冠状动脉疾病与语言能力下降的相关性更大。但是，在男性中，充血性心力衰竭与语言能力下降的相关性更大。

Mielke博士表示，了解认知障碍发展过程中的性别差异对于增进男女健康非常重要。中年成人，尤其是有心脏病史的女性，可以是早期监测的关键亚组。Mielke博士表示，还需要对整个生命期进行额外的研究来检视潜在机制，如激素、遗传学、生活方式和社会心理因素，以便解释性别差异在心血管因素与认知之间的关系。

这项研究的资金由美国国立卫生研究院和GHR基金会提供，而资源由美国国立老龄化研究所资助的罗切斯特流行病学项目提供。

Mielke博士是渤健（Biogen）和脑保护公司（Brain Protection Co.）的顾问，同时还是《神经病学》（Neurology）和《阿尔茨海默病和痴呆》（Alzheimer's & Dementia）杂志的编辑委员会成员。

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