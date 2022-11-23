Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 如果根据一个人的基因和其他生物学特征来制定包含特定营养物质、谷物、水果和蔬菜的专门食谱，是否有助于改善他们的健康状况？妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究人员正在探索根据一个人的基因、新陈代谢、微生物群系和其他区别特征来定制营养物质和膳食指南的潜在益处。这种综合方法的最终目标是改善健康，帮助预防与饮食相关的疾病，包括心脏病、糖尿病和某些癌症。

研究表明，全世界每年有近1100万例死亡涉及与饮食相关的因素，此外还受遗传学、年龄、性别、体重，以及睡眠和锻炼不足的影响。

正如人们对某些药物的反应各不相同（称为药物基因组学），一个人的基因和生活方式也会改变他们对所摄食物的反应，包括身体代谢、吸收和分配营养物质的方式。

精准营养属于个体化医学新时代的一部分，多组学方法的进步推动其发展，其中研究人体分解食物、药物或自身组织时所产生物质的代谢组学获得了特别的关注。

多组学是两种或多种“组学”方法的组合。涉及营养、协调一致的多组学方法会使用患者的基因组学、代谢组学和微生物群系。其他组学包括蛋白质组学（即蛋白质的研究）；表观基因组学（DNA表观遗传变异的研究）；以及转录组学（RNA分子的研究）。

Ian Lanza博士负责内分泌学、营养和新陈代谢的研究项目，同时是妙佑医疗国际代谢组学核心设施的主任，该核心设施专门用作小分子检测和定量的分析资源。Lanza博士的研究主要集中于肥胖症、衰老和其他与代谢相关的疾病。

“总的来说，我的工作主要是发现有效、现实和经济的方法，通过促进对导致代谢和机能衰退的分子细胞事件的理解，帮助人们更长久、更健康地生活。”Lanza博士说道，“借助代谢组学技术，我们可以检测和量化所有细胞中这些不同的小分子。它们既存在于我们的血液中，也存在于尿液、唾液和泪液中。”

Lanza博士表示，分析小分子可以提供一个窗口，方便了解细胞中某些代谢途径发生的情况。

“代谢组学可以帮助我们回答很多问题，如疾病的状况或治疗可能改变哪些潜在的代谢途径，以及谁在未来有可能患上某种疾病？”Lanza博士解释道。

Lanza博士说，借助代谢组学的力量，有可能预测一个人患上某些疾病的风险，并提供预防的机会。

欲了解更多信息，请访问妙佑医疗国际个体化医学中心。

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