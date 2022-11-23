Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 如果根据一个人的基因和其他生物学特征来制定包含特定营养物质、谷物、水果和蔬菜的专门食谱，是否有助于改善他们的健康状况？妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究人员正在探索根据一个人的基因、新陈代谢微生物群系和其他区别特征来定制营养物质和膳食指南的潜在益处。这种综合方法的最终目标是改善健康，帮助预防与饮食相关的疾病，包括心脏病糖尿病和某些癌症 

研究表明，全世界每年有近1100万例死亡涉及与饮食相关的因素，此外还受遗传学、年龄、性别、体重，以及睡眠和锻炼不足的影响。 

正如人们对某些药物的反应各不相同（称为药物基因组学），一个人的基因和生活方式也会改变他们对所摄食物的反应，包括身体代谢、吸收和分配营养物质的方式。 

精准营养属于个体化医学新时代的一部分，多组学方法的进步推动其发展，其中研究人体分解食物、药物或自身组织时所产生物质的代谢组学获得了特别的关注。 

多组学是两种或多种组学方法的组合。涉及营养、协调一致的多组学方法会使用患者的基因组学、代谢组学和微生物群系。其他组学包括蛋白质组学（即蛋白质的研究）；表观基因组学（DNA表观遗传变异的研究）；以及转录组学（RNA分子的研究）。 

Ian Lanza博士负责内分泌学、营养和新陈代谢的研究项目，同时是妙佑医疗国际代谢组学核心设施的主任，该核心设施专门用作小分子检测和定量的分析资源。Lanza博士的研究主要集中于肥胖症、衰老和其他与代谢相关的疾病 

总的来说，我的工作主要是发现有效、现实和经济的方法，通过促进对导致代谢和机能衰退的分子细胞事件的理解，帮助人们更长久、更健康地生活。”Lanza博士说道，借助代谢组学技术，我们可以检测和量化所有细胞中这些不同的小分子。它们既存在于我们的血液中，也存在于尿液、唾液和泪液中。 

Lanza博士表示，分析小分子可以提供一个窗口，方便了解细胞中某些代谢途径发生的情况。 

代谢组学可以帮助我们回答很多问题，如疾病的状况或治疗可能改变哪些潜在的代谢途径，以及谁在未来有可能患上某种疾病？”Lanza博士解释道。 

Lanza博士说，借助代谢组学的力量，有可能预测一个人患上某些疾病的风险，并提供预防的机会。 

欲了解更多信息，请访问妙佑医疗国际个体化医学中心。  

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)  

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。 

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妙佑医疗国际个体化医学中心 Ian Lanza博士 精准营养 预测基因组学
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