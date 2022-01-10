退行性疾病的到来通常意味着老年黄金岁月遭受破坏，但妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的一项研究发现，再生医学可以减缓退行性疾病的发展。自1950年代以来，人类的寿命几乎翻番，但无病痛的健康寿命却没有同步跟上。根据发表在《NPJ 再生醫學》（NPJ Regenerative Medicine）上的一篇论文，人的寿命普遍有所增长，但在最后的十年里，往往会饱受与年龄相关的慢性疾病的困扰，这些疾病降低了生活质量。人在最后几年的时光往往会给社会带来巨大的成本负担。

研究人员主张，延长健康寿命的新解决方案需要结合再生医学研究、抗衰老研究、临床护理和社会支持这几个方面。再生医学点燃了延长健康寿命的希望，让人们能过上最充实的晚年生活。

“易患慢性病的多元性老年群体将迎来光明的未来。确实，越来越多的再生医学选择提供了促进自然康复的机会，解决了与老化相关的机能衰退问题。延长幸福安康的远景是致力达成人人健康的目标，”妙佑医疗国际心脏病专家和资深作者Andre Terzic医学博士/哲学博士表示。Terzic医生是再生医学中心综合心脏再生医学的Marriott Family主任兼心血管研究的Marriott Family教授。

再生医学是一个新的研究和实践领域，其重心从抗击疾病转移到重建健康。妙佑医疗国际的再生医学中心（Center for Regenerative Medicine）走在了这一领域发展的前沿，为研究延缓、预防甚至治愈疾病的新方法提供大力支持。

通过研究扩大再生医疗选择

通过研究，人们增加了对靶向和清除“僵尸”细胞技术的理解。僵尸细胞，也称为衰老细胞，会分泌有害的蛋白质和化学物质，导致疾病和健康问题。这些细胞会随年龄增长而累积。衰老的细胞不再分裂和分化，并且失去了修复病变组织的能力。

“抗衰老和再生医疗技术的进步为延长寿命和无疾病晚年带来了希望，”第一作者Armin Garmany医学博士/哲学博士学生表示。他是Mayo Clinic Alix School of Medicine（妙佑医疗国际艾利克斯医学院）再生科学专业研究领域的学生。

即将到来的新再生干预措施有望解决慢性疾病，例如癌症、心脏病和糖尿病。例如，再生免疫疗法的进步，像嵌合抗原受体T细胞疗法，可以增强人体识别和抵抗某些癌症的能力。

“再生疗法的临床准备在与年龄相关的疾病中日趋成熟，”妙佑医疗国际心脏病专家兼本研究的合著者Satsuki Yamada医学博士/哲学博士表示。“再生科学领域不断发展的知识提供了阻止或逆转难治的疾病进展的工具，将疾病管理的目标从护理转变为治愈。”

提供再生护理的临床护理蓄势待发

电子健康档案和人工智能的兴起提供了新的筛选海量数据的方法，能够精确找到符合个人需求的再生疗法。这将会延缓人类晚年所发展的慢性疾病发作的时间。针对多种年龄相关慢性疾病为靶標的再生医疗程序可能是缩小健康寿命和整体寿命之间差距的强效方法。

“再生护理模式正蓄势待发以推进无疾病长寿这一前景，改变当前病患医护的实践。而增强型决策能力将加速下一代医疗创新举措的有效实施，”Terzic医生表示。

社会支持有助于延长健康生命

公共卫生举措有助于促进健康和长寿。例如，公共场所禁烟、强制执行“营养成分表”标签和推广疫苗接种可以带来更健康的生活，并延迟或预防晚年出现的退行性疾病。

此外，解决健康的社会决定因素（即人们的生活环境条件）可以纳入成为预防或延缓疾病发生的考量。

“童年的逆境、社会疏离感、不利的社会经济地位和医疗服务普及的不足都与健康不平等和寿命缩短有关。解决这些问题是预防疾病的核心所在”Garmany表示。

全球人口统计数据将预期寿命定为73岁，但慢性病发病的平均年龄为64岁。健康寿命和整体寿命之间的差距可以通过适当的公共政策举措，以及将新的再生和抗衰老发现应用于临床护理来弥合。在延长预期寿命上的突破有可能带来更长的健康奉命。

###

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。

媒体联系：

请联系妙佑医疗国际公共事务部：Susan Buckles。邮箱：[email protected]